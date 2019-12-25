"حلقة النار".. أضرار النظر إلى الشمس أثناء وقوع الظاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

الكرة الأرضية على موعد غدًا الخميس، مع كسوف حلقي للشمس والمسمى بـ"حلقة النار"، وهو آخر كسوف وآخر حدث فلكي لعام 2019 يمكن رؤيته في شمال شرق قارة أفريقيا وقارة أسيا وشمال وغرب أستراليا، وفق ما قال الدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية وأستاذ الفلك بالمعهد.

كما يُرى أيضا في الهند وسيرلانكا وسنغافورة وإندونيسيا حيث يغطى القمر حوالي 97% من مساحة قرص الشمس عند ذروة الكسوف، لم يرى هذا الكسوف في القاهرة ومعظم محافظات مصر، ولكن يمكن رؤية نهايته ككسوف جزئي بعد شروق الشمس مباشرة في سواحل البحر الأحمر، ولمدة دقائق معدودة في حالة صفاء السماء وخلوها من السحب والغبار.

ويمكن رؤيته في رأس غارب الساعة 6:30 صباحا ولمدة 3 دقائق فقط - الغردقة لمدة 7 دقائق - سانت كاترين لمدة 6 دقائق - شرم الشيخ ودهب وطابا وسفاجا لمدة 9 دقائق - مرسى علم لمدة 15 دقيقة - حلايب وشلاتين لمدة 20 دقيقة، ولكن هل هناك أضرار عند النظر مباشرة إلى الشمس خلال هذه الفترة؟

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يجيب على السؤال، أستاذ الدكتور عبدالله المسند المناخ في جامعة القصيم السعودية، قائلًا وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية، "النظر إلى الشمس خطر جدًا على شبكية العين سواء كانت الشمس كاسفة أم لا، ويجب على الجميع تجنب النظر إليها مباشرة أو حتى باستخدام نظارات شمسية أو أفلام محترقة ونحوها؛ نظرًا لخطورة الأشعة المرئية والمباشرة على العين، والتي قد تصيب بالعمى المؤقت، حتى مع استخدام نظارات خاصة بالكسوف".

كما الدكتور عبدالله النقبي استشاري طب وجراحة العيون في مستشفى دبي، أن النظر المباشر إلى الشمس غداً في وقت حدوث ظاهر الكسوف، دون استخدام نظارات واقية، قد يؤدي إلى احتراق مركز الابصار في العين، والإصابة بالعمى، إذ يسبب النظر للشمس وقت الكسوف تتسبب في حدوث أضرار جسمية بالعين تختلف حسب مدة النظر، وتتنوع بين ظهور بقع سوداء في العين تحجب الرؤية، واحتراق مركز الإبصار، والإصابة بالعمى الكلي، الأمر الذي يصعب علاجه فيما بعد، بحسب ما نقلت "الإمارات اليوم".

كما أن النظر إلى الشمس بشكل عام لفترة تتراوح بين 4 إلى 8 دقائق، يسبب أضراراً جسمية بالشبكية، حيث تتركز أشعة الشمس في " مقلة العين " وتحدث أضراراً جسيمة بالشبكية، وتختلف الأضرار حسب مدة تركيز البصر إلى الشمس.

ويستغرق هذا الكسوف 5 ساعات ونصف تقريبا، وهو يتفق مع اقتران الشمس بقمر شهر جمادى الأول للعام الهجري الحالي، وهو آخر حدث فلكي لعام 2019 يأتي في فترة أعياد الكريسماس.