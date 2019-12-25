5 أشياء لا تتوقعها تسبب السرطان.. بينها اللحوم الحمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - أبرز 5 دراسات تحذرنا من

كتبت-لمياء يسري:

هناك العديد من الأشياء التي كشف الباحثون خلال عام 2019 عن خطورتها على صحة الإنسان، حيث تسبب في الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان. نقدم لكم هذه المواد، بحسب ما أوضح موقع "insider".

1- المبيدات

اكتشف الباحثون أن المبيدات التي يتم رشها لقتل الحشرات في الحشائش تؤدي إلى الإصابة بالأورام الليممفاوية إلى جناب سرطان الكبد.

وتلقى زوجان أمريكيان تعويضًا بقيمة 2 مليار دولار بسبب إصابتهم بالليمفوما، بعد استخدام أحد أنواع المبيدات لمدة 35 سنة والتي كانت سببًا رئيسيًا في إصابتهما بهذا المرض.

ومع ذلك، تؤكد حماية البيئة الأمريكية أن الاستخدام السليم لمادة الجليفوسيت لا يمثل أي خطر على الصحة العامة.

2- الجبن من حليب البقر

حذر أعضاء لجنة طبية من زيادة الاستهلاك للجبن المصنوع من حليب البقر، مؤكدين أن الجبن عالي الدسم يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 53%.

يُعتقد أن خطورة الجبن المصنوع من حليب البقر تعود إلى الهرمونات المستخدمة لعلاج أبقار الألبان التجارية، حيث وجدت الدراسات أن الدهون المشبعة في الجبن تلعب دوراً في زيادة معدل الوفيات بالسرطان.

Advertisements

3- السجائر الالكترونية

ارتبط الـ Vaping بأنه مسؤول عن العديد من المشاكل الصحية، بما في ذلك خطر الإصابة بالسرطان، وبالرغم من أنه يوصف كبديل أكثر أمانًا للتدخين، لكن التجارب أثبتت عكس ذلك.

حيث ارتبط أكثر من 2050 مرضًا بالسجائر الإلكترونية، وأدت إلى وفاة 39 شخصًا أمريكي خلال العام 2019.

وما يزال الخبراء والمهنيون يحاولون تحديد ما الذي يجعل vaping خطيرًا، لكن يُعتقد أنه يسبب التهابًا في الرئتين والفم، وكلاهما يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان.

كما أثبتت الأبحاث التي أجريت على الفئران أن المواد الموجودة في بخار السجائر الإلكترونية يزيد من الإصابة بالسرطان

4- اللحوم الحمراء

تزايدت الأدلة التي تربط بين اللحوم الحمراء والمصنعة بأنواع مختلفة من السرطان، مثل القولون والمعدة. ولكن أشارت دراسة مثيرة للجدل في سبتمبر إلى أن تناول اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة قد يزيد في الواقع من مخاطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب وغيرها من الأمراض المزمنة.

5- سليكون الثدي

في 16 أغسطس الماضي، رفعت امرأتان دعوى جماعية ضد إحدى الشركات الرائدة في مجال زراعة الثدي، واتهمتا الشركة بأنها تسببت في إصابتهما بنوع نادر سرطان الغدد الليمفاوية الخلوية، المرتبط بعمليات زراعة الثدي.

ويقول الخبراء إن السرطان ليس سرطان الثدي بل هو نوع من سرطان الغدد الليمفاوية الذي يصيب خلايا الدم البيضاء، حيث يتطور في طبقة نسيج ليفية تتشكل حول الزرع.