6 نصائح مهمة عند اختيار عطر لتقديمه هدية في "الكريسماس"

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

اختيار العطر المناسب لإهدائه إلى أحد الأشخاص في عيد الميلاد "الكريسماس"، قد يكون من الأشياء الصعبة، خصوصًا أن هناك اختلافات كبيرة بين العطور تماما مثلما تختلف رائحة نسيم ليلة في الشتاء البارد عن رائحة الجو نهارا على شاطئ البحر، ما وجود خيارات خاطئة لا حصر لها.

لذا نقدم لكم مجموعة من النصائح المهمة عند اختيار العطور كهدية لعيد الميلاد "كريسماس"، وفقا لمارتن روبمان رئيس مؤسسة "فراجرانس" الألمانية لمستحضرات التجميل.

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1- حين أن أنواع العطور الكلاسيكية مثل "شانيل رقم 5" أو "تير دي هيرميس" تحظى بشعبية على مدار العام، يميل الناس إلى الروائح الأخف في فصل الصيف، والعطور الجلدية والخشبية في فصل الشتاء.

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2- تجعلك بعض المجموعات تشعر وكأنك في نادٍ إنجليزي، تجلس على كرسي بذراعين أمام مدفأة، وفي يدك مشروبا، وغالبا ما تضاف الملاحظات الموسمية لاستحضار مثل هذه الصور الحية.

3- عند اختيار العطر المناسب، من المهم أن تعرف ما يفضله الشخص الذي ستقدم له الهدية. وقد يكون شراء العطر المفضل لشخص ما "شكلا من أشكال الاهتمام"، ووسيلة يظهر المرء من خلالها أنه يتذكر ما يحبه.

4- إذا لم تكن على يقين مما يفضله هذا الشخص، الجأ لغسل يديك عندما تُدعى إلى منزله. يمكن أن يكون اختيار الصابون، وكذلك القنينة الموجودة على الرف، مصدرا للإلهام.

5- عندما تكون داخل متجر العطور، تأكد من أن تأخذ وقتك كاملا. بعد تجربة العطر على معصميك، انتظر لمدة نصف ساعة وتحقق مما إذا كان العطر لا يزال مقنعا بالنسبة لك. واختبر العطر على البشرة وليس على شرائح ورقية.

6- يوفر أي متجر محترف للعطور أوعية صغيرة من حبوب القهوة، حيث إن استنشاق رائحة هذه الحبوب يمكن الشخص من الفصل بين رائحة العطور المختلفة. وفي الحالتين، حاول أن تتجنب اختبار أكثر من ثلاث روائح في نفس الوقت.