خالد الجندي: طمأنة المرأة يحفظ سعادة الرجل

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن صلاح حال المرأة، وحصولها على حقوقها وشعورها بالطمأنينة وحفظ كيانها، سينعكس على حال الرجل والأسرة، في كونها زوجة طيبة وأم كريمة وأخت لطيفة، وابنة مطيعة.

وأضاف "الجندي"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، أن الحرص على الرجل، يستدعى صيانة المرأة، مؤكدا أن صيانتها هو تخطيط للحفاظ على أمن وهدوء وكرامة وسعادة الرجل، بينما وجود امرأة مهمومة في المنزل، ينعكس على حال الأسرة كله.

من ناحية أخرى، أكد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن هناك مشكلة سائدة في المجتمع، وهى أن غالبية الزوجات أصبحت معيلات، حيث إن المرأة أكثر مسؤولية الآن، عكس المرأة قديما، التي كانت تعيش في كنف رجل يتحمل مسؤوليتها، ويوفر لها كل مطالبها.