أول إطلالات فساتين رأس السنة الجديدة لعام2020

يبدو ان الاستطلاعات الاولية في عالم الموضة والأزياء تنبيء بأنه ليس هناك تغيير في أسلوب وأنماط الأزياء فى العام الجديد عن عام 2020بشكل ملحوظ ولكن الملاحظات التى وضحت خلال التسريبات الاولية لتصميمات الفساتين لعام 2020أظهرت الاهتمام الواضح بالاكمام والذى ظهر على تصميمات فساتين ليلة رأس السنة الميلادية لعام 2020، كما ظهر التنوع والاختلاف فى تصميمات الفساتين منها الطويلة والقصيرة ، التصميمات بعضها تميز بالكشكشه بما يبرز الخصر والورك فالمجموعة التى ظهرت عبارة عن فساتين تحتوى على التفاصيل الغير متماثلة الأشكال مما يوحى بالتنوع فى أعين المهتمين بالموضة.

المصممين لدى العلامة التجارية الشهيرة غوتشي Gucci اهتموا بتنوع الالوان فى مجموعة الفساتين الجديد التى سيتم طرحها لموسم راس السنه الميلادية لعام 2020و أبرز ما تم التركيز عليه هى الاكسسوارات الساطعة البراقة الخاطفة للانظار والاحزمة الضخمة والدبابيس الكبيرة.

اما عن الألوان لقد تم اختيار اللون الاخضر والاحمر ويبدو انها الموضة الجديدة بالنسبة لألوان الاحذية أيضاً ، جميعها ممزوجة بزخارف للأشجار وصور الحيوانات المطبوعة على الجلود لاطلالة جديدة ومشرقة وجذابة تجمع بين أناقة فرنسا وسحر أوربا من خلال فساتين السنة الجديدة لعام 2020

أفكار فساتين العام الجديد 2020

الاختلاف الواضح والصريح في اختيار الاقمشة فالفساتين مصنوعة من القطيفة كما انها مطرزة مع حبات الذهب أو من خلال خياطتها المحتوية على الزخارف وإكسسوارات الذهب التي تعتبر إضافة جديدة فى عام 2020عن الموسم الماضى .

الفساتين القصيرة للسنه الجديده لعام 2020

تم عرض مجموعه من الفساتين القصيرة المبتكرة للسنة الجديدة 2020من قبل المصممين عبارة عن فساتين قصيرة ومضاف اليها عدد بسيط من الذهب كما هو موضح بالصور.

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يبدو أن مبشرات الموضة فى العام الجديد ايجابية اطلعينا سيدتى بما حاز على اعحابك .

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