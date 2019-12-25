صور.. ريا أبي راشد تخفي ملامح ابنتها خلال الاحتفال بـ"الكريسماس"

شاركت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد متابعيها، بصورة لها بصحبة ابنتها، خلال الاحتفال بأعياد "الكريسماس"، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "ريا" بجوار شجرة عيد الميلاد، مرتدية بنطلونا فضفاض أسود اللون، بالإضافة إلى "بلوفر" أحمر اللون، مزين بنقوش أعياد الميلاد، خلال حملها ابنتها بطريقة ساعدت على عدم إظهار ملامحها، التي تتعمد إخفائها خلال نشرها صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت الإعلامية باللغة الإنجليزية على صورتها: "ميلاد سعيد من مامي ولولا.. في عيد الميلاد هذا، أكثر من أي وقت مضى، أمنيتي الكبرى أن يكون للأطفال ابتسامة على وجوههم.. قد نفكر جميعًا في أولئك الأقل حظًا، وجعل هذا وقتًا حقيقيًا للعطاء".

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يشار إلى أنه في الشهر الماضي، شاركت ريا أبي راشد، متابعيها، عبر "إنستجرام"، صورتها مع طفلتها الصغيرة "لولا" التي كانت حريصة على إخفاء ملامح وجهها، أثناء مشاركتها في إحدى فعاليات تنظيف الشوارع، على هامش المظاهرات اللبنانية، معلقة عليها: "مشاركة صغيرة جدًا ‏اليوم في وقت غير عادي في بيروت".