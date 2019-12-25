"كانت بتبيع مراوح على الشاطئ".. معلومات عن هنادي مهنا خطيبة نجل خالد صالح

تتوالى أنباء الارتباط والزيجات بين أبناء الوسط الفني، خلال 2019، وقبل أن ينتهي العام بأيام، أعلن الموسيقار هاني مهنا، والد الفنانة الشابة هنادي، أن ابنته من المقرر أن تحتفل بخِطبتها على الفنان أحمد خالد صالح، الجمعة المقبل.

وأضاف مهنا، خلال تصريحات لبرنامج "et" بالعربي، أن خِطبة ابنته ستقام في حفل عائلي بحضور عدد من أصدقائهما المقربين.

وبرزت هنادي على الساحة الفنية مؤخرا، عقب مشاركتها في عدد من الأعمال الجماهيرية، وحضورها عدة احتفالات وفعاليات فنية مميزة.

ويرصد "هُن" عدة معلومات عن هنادي مهنا

- ابنة الموسيقار الكبير هاني مهنى، من زوجته الفرنسية، حيث تزوج مرتين غير أم هنادي.

- تبلغ من العمر 22 عاما.

- درست هندسة الصوت، بعد أن تعلمت إدارة الأعمال في العاصمة الإسبانية مدريد.

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- قدمت مهرجان الإسكندرية الدولي للغناء في 2014.

- كانت واحدة من المشاركين في أغنية "القرد بيتكلم".

- ظهرت في عدة أعمال درامية منها "حكايتي"، "زلزال"، "بركة"، و الجزء الثاني من "أفراح إبليس".

- عملت بمجال الإعلانات لفترة.

- أسست أكاديمية لتعليم فنون الموسيقى بمساعدة والدها.

- عملت في أكثر من مهنة قبل دخولها الوسط الفني، بينها مدرّسة في حضانة، علاوة على أنها كانت تشتري منتجات منها "مراوح اليد" وتبيعها على الشاطئ للمصيفين، حسب حديث والدها عنها خلال برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي.