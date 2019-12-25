25 قصة ملهمة للفتيات في 2019.. ستات مصر بـ100 راجل

وسط وحشة الظلمات حتما ستجد يوما ما وميضا من الضوء يأتيك من بعيد مهرولا، قد تراه غير مكترث بلهفتك وآلامك لكنه يسرع إليك باسطا يده يناديك للتشبث به نحو فوه المستقبل المشرق، نماذج من الكفاح والصبر والنجاحات سطرتها المرأة المصرية في 12 شهرا مضت، فها هي زينب تهزم إعاقتها وتصبح معيدة بالجامعة يقتبس منها الطلاب جرعات من العزم والأمل، وأخرى فقدت عينها ولكنها لم تفقد يقينها بالله، فراحت تقتحم عالم الموضة والإعلانات غير مبالية بسخافات يرددها كل من انتزع الله منه الإنسانية، قصص نسوية تولدت من رحم المجتمع تستحق عن جدارة أن يطالعها كل حالم وحالمة في غد مشرق، نقدمها لكم في السطور الآتية..

يارا عاطف أصغر شابة حكما مساعدا في مباراة بيراميدز والنجوم

اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، الحكم يارا عاطف، حكما مساعدا في مباراة بيراميدز والنجوم، ضمن مباريات الدور الـ32 بكأس مصر، ليتحقق بذلك حلم الفتاة صاحبة الـ26 الذي حلمت به منذ كان عمرها 9 أعوام، لتكون بذلك اصغر فتاة حكما مساعدا في مباريات كأس مصر.

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مريم تهزم متلازمة داون برقص الباليه: عندي حلم

استطاعت أن تتفوق على نفسها وتثبت قدرتها على تحدي الصعاب، قصة كفاح مريم نعيم، 21 عامًا، من ذوي القدرات الخاصة، ووالدتها التي لم تبخل عليها يومًا، لتسير معها في رحلة طويلة من الكفاح والصبر، حتى تصل إلى أن تكون أول راقصة بالية من متلازمة داون.

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إيناس سمير أصغر نائب محافظ جنوب سيناء

لم ينس "هٌن"، تسليط الضوء على إنجازات النائبات في التغيرات التي طرأت على نواب المحافظين، ليكون لنا حوارًا مع إيناس سمير، التي استطاعت شغل مناصب مختلفة رغم صغر سنها، تمكنت من إثبات قدرتها على الاختلاف والإبداع منذ تخرجها من قسم الهندسة المعمارية عام 2010، حتى تقلدها منصب نائب محافظ جنوب سيناء.

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يارا شلبي أول متسابقة رالي في مصر

كلمات سلبية سمعتها كانت دافعا لتتحول يارا شلبي، إلى سائقة الرالي المصرية الوحيدة، فيما بدأ حبها للقيادة في الصحراء يزداد عندما علقت سيارتها بالصحراء خلال قيادتها لسباق سفاري مع بعض زملاء العمل، لتتحول بعدها إلى الفتاة الوحيدة وأول متسابقة "رالي" في مصر.

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أميرة أول فتاة غير محجبة تشغل منصب رئيس اتحاد طلاب دار العلوم

كان حلمها منذ التحاقها بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، الاختلاف عن الآخرين، والتفوق دراسيًا بالإضافة إلى محاولة أن يكون لها تأثير ودور داخل الجامعة، وهو ما حدث مع الطالبة أميرة رمز الدين، بالفرقة الثالثة كلية دار علوم، بعد فوزها بمنصب رئيس اتحاد طلاب الكلية.

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حسانية محسب.. صاحبة أول مخبز للسيدات في الصعيد

مخبز "برايم"، فكرة حرصت من خلالها حسانية محسب موسى، 36 عامًا، على توفير مصدر دخل للسيدات في محافظة قنا، لتتحول الفكرة إلى حقيقة وتؤسس أول مخبز للسيدات في الصعيد بمدينة نقادة.

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ندى تتحدى المجتمع وتعمل مندوبة توصيل طلبات

بينما كانت ندى السباعي، 30 عامًا، تبحث عن فرصة عمل في نطاق السينما والفن كمساعدة مخرج أو كاتبة محتوى أو عملها الأول الذي بدأت منه مسيرتها وهو استايلست، لم تجد فرصة ملائمة لها داخل هذه المجالات، ليستوقفها الإعلان الذي ظهر أمامها وهي فرصة عمل مندوبة توصيل بإحدى الشركات، لتقرر الموافقة للإنفاق على أبنائها.

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لم تفارقه لحظة.. السرطان يزف حنان كمال وزوجها إلى الآخرة

رحلة طويلة ومرهقة خاضتها "حنان كمال" مع شريك حياتها الصحفي أحمد نصر، بعد إصابته بالسرطان تسرد تفاصيلها صديقا "حنان" التي لم يشأ القدر أن تحكيها هي على لسانها بعد وفاتها بالمرض نفسه، سعت بكل طاقتها مساندة زوجها نفسيًا، وتوفير الدعم المالي له غير متأثرة بتعبها الذي توغل في جسدها.

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طفلة رصيف نمرة 6.. رائحة الموت تفوح من محطة مصر

حرصنا على التغطية المتعمقة لاختفاء الطفلة "راوية" ضحية حادث محطة مصر قبل وفاتها، ظلت مجهولة الهوية حتى عثر عليها أهلها بعد ساعات من الحادث، لتكون حكايتها حتى العثور عليها شاهدا استثنائيا بين ضحايا الحادث المفجع.

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أفروديت السيسي أول مصرية تعمل بتشكيل الزجاج

أفروديت السيسي صاحبة الـ 31 عامًا، التي تعد أول مصرية تعمل في فن تشكيل الزجاج، فشغفها بالأمر دفعها للالتحاق بكلية الفنون التطبيقية، والتخصص بقسم "فن تشكيل ونفخ الزجاج" لمدة أربع سنوات، حتى حصلت على البكالريوس عام 2010.

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مينرفا توثق حكايات 18 سيدة حول العالم

كان انتقال أهلها وهي في عامها الأول من الإسكندرية لفيينا فرصة ذهبية للتحليق في سماوات العالم الخارجي، لكن ظهر أمامها عقبة كبيرة.. اختلاف الهوية والدين والعرق، لكن "مينرفا" لم تستسلم، حتى باتت صراعاتها نقطة مضيئة سارت خلفها توثق رحلتها، ورحلات بني جنسها حول العالم، في كتاب حمل العديد من قصص السيدات.

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هوكي الشرقية يعتلي عرش أفريقيا.. مع حواء مفيش مستحيل

استطعن إثبات كفائتهن وقدرتهن على تحقيق الصعاب، أدخلن الفرحة على قلوب الكثيرين، تمردن على العادات والتقاليد، اقتحمن رياضة اقترن اسمها بالشباب، في رسالة بعثن بها للعالم مفادها أنهن قادرات على صنع المستحيل مهما كلفهن الأمر، ليتوج اسم فريق سيدات الهوكي الأرضي بنادي الشرقية، بلقب بطولة أفريقيا للأندية للمرة الأولى في تاريخه بعد تفوقه على فريق"GRA"، الغاني بهدف نظيف، على ملعب هيئة قناة السويس، بالإسماعيلية.

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رنا حاربت السرطان 3 مرات وصنعت من طفلتها فاشونيستا

التعود على محاربة المرض الخبيث لم يجعل "رنا" تهمل رضيعتها، التي صنعت منها "فاشونسيستا" صغيرة، فهي الأم التي اعتادت تنسيق ملابس طفلتها وتصويرها بحركاتها العفوية لتشارك متابعيها بصورها، على إحدى مجموعات "فيس بوك" المهتمة بالأطفال: "little fashionistas" غير متوقعة بأن صغيرتها تجذب الأنظار إليها بملابسها وحركاتها الطفولية.

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معيدة بالكلية ومنظمة أفراح.. ريم تنتصر على الروماتويد

حرمت من كل مظاهر الطفولة فلا لهو أو ممارسة رياضة مثل باقي قريناتها، هكذا عاشت ريم هشام، بعدما أصيبت بالروماتويد، وهي ابنة 3 سنوات، مرض أفقدها القدرة على الحركة كثيرة التي كانت أقصاها الذهاب إلى المدرسة، حيث دعم معلميها في مواصلة تعليمها حتى التحقت بكلية الفنون الجميلة، تزايدت حولها نظرت الإحباط من تحقيق ما تتمناه، لكنها أدارت ظهرها لأحاديث هدفت لإعاقتها، وسارت في طريقها حتى أصبحت منظمة أفراح ومعيدة بالكلية.

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علياء تقضي على سرطان العظام بالضربة القاضية: أنا بطلة تايكوندو

صوت التحدي بداخل أعماق نفسها وإيمانها بأبواب الرحمن الواسعة، مكّنها من هزيمة ورم خبيث أبدل ساقها الأيسر بآخر صناعي، لتتحول إلى بطلة تايكوندو.

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إسراء أسست ورشة موبيليا وتحلم بالعالمية.. برافو يا أسطى

عالم صغير صنعته بأيديها تحدت من خلاله تقاليد مجتمعية فرضت على الفتيات الابتعاد عن مجالات محددة، لكن الآمال التي تعلقت بها إسراء عبد المقصود، منذ طفولتها كانت أقوى، فحولت مسارها التعليمي والتحقت بكلية الفنون التطبيقية، وأسفل عقارها أنشأت ورشتها الصغيرة لصناعة الموبيليا الحديثة، فهو هدفها الذي تسعى في تحقيقه حتى تصبح صاحبة إحدى الماركات العالمية الكبرى.

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هند تبيع مناديل من 3 ابتدائي.. شيال الهموم يا صغير

على رصيف مركز النصر الرياضي بمحافظة أسوان، تفترش الطفلة الصغيرة هند حسانين، علبًا من المناديل أمامها طلبًا للرزق من أجل الإنفاق على أسرتها، فرغم سنها الصغيرة التي لم تتجاوز الـ15 عامًا إلا أنها تحملت المسؤولية، خاصة بعد رحيل والدها العام الماضي.

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روان راقصة باليه محجبة في شوارع المحروسة

ارتدت ثيابها الفضفاضة وحجابها الذي التزمت به، ووسط شوارع خالية من المارة تبرز جمال مصر، وقفت روان حسين استجمعت قواها فلا شيء يشغل بالها من تعليقات الناس سوى تأدية حركات رقصها الاستعراضي برشاقة ومرونة جسدها، لحظات من السعادة والحرية تشعر بها ابنة الـ16 عامًا، كلما قدمت عروض الباليه الذي أحبت توثيقها أمام عدسة أحد المصورين.

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مها تلقن المتنمرين دروسا في التعايش.. إنتي أحلى منهم

كلمات وعبارات مهينة تعرضت لها مها البدري من طفولتها وظلت تلاحقها حتى أصبحت شابة وزوجة وأم لثلاث أطفال، فلم تسلم من الانتقادات والتنمر، بسبب نمش بشرتها، حتى تلقت عروضا من مصورين فوتوغرافين لإبراز جمالها بعدساتهم.

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فيروز تهدي مريضات السرطان شعرها

قررت الطفلة فيروز تامر، ذات الـ9 أعوام، التخلي عن زينتها، وتتبرع بشعرها لمريضات السرطان من الصغيرات، اللاتي فقدن شعرهن نتيجة خضوعهن لجلسات الكيماوي، وذلك بعدما عاشت قصة مرض والدتها.

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روان تحقق حلمها بعربة ساندوتشات في الإسكندرية

قررت روان حمدي السيد، ابنة محافظة الإسكندرية، توفير مصدر دخل لها يساعدها في توفير نفقاتها، لتقف بعربتها الصغيرة تبيع السندوتشات للمارة وطلاب الجامعة.

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رانيا أميرة في عالم الموضة رغم التنمر

ظروف تدفع أصحابها للتميز عن الآخرين وتحقيق نجاحات تجعلهم يخطون خطواتهم بكل ثقة وثبات، وهو الأمر الذي وجدت فيه"رانيا علي" طريقها وغايتها بعد فقدانها عينها اليسرى، بالاتجاه لعالم الموضة والإعلانات، والألوان والتصوير، رغم تعرضها للتنمر والمضايقات.

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مريم تحجز مكانها وسط عملاقة العالم لمصارعة الذراعين

رفعت مريم المتولي، صاحبة الـ21 عامًا، والطالبة بالفرقة الثالثة بكلية التربية رياضية التابعة لجامعة حلوان، علم مصر بعد أن حصدت المركز الثاني في بطولة العالم لمصارعة الذراعين التي أُقيمت في رومانيا.

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سارة تصارع السرطان من أجل الحياة

17 عاما من التنقل بين المستشفيات، قضتها سارة غارقة في وحل السرطان حتى أفقدها ساقها، لكنها رفضت الرضوخ والاستسلام، ولجأت للأطراف الصناعية، لكنه عاد يحاربها من جديد مستوطنا في الرئة.

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أميرة عصام أول فتاة تعمل في مجال الخراطة

استطاعت أن تكسر القيود لتعمل في مهنة شاقة، وهي "الخراطة"، بعدما كانت حكرا على الرجال فقط، فاستطاعت أميرة عصام، صاحبة الـ26 عاما، أن تحقق حلمها بعد تخرجها في الجامعة العمالية.

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