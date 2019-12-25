الجمعة.. هنادي مهنا تحتفل بخطبتها على نجل خالد صالح

تحتفل الفنانة هنادي مهنا، بخطبتها على الفنان أحمد خالد صالح، يوم الجمعة المقبل، حسبما أعلن الموسيقار هاني مهنى، والد العروس، في تصريحاته لبرنامج "et" بالعربي.

وأكد "مهنا"، أن خطوبة ابنته ستقام في إطار عائلي، بحضور عدد من أصدقائهما المقربين.

ومن المنتظر في الفترة المقبلة، عرض فيلم "بنات ثانوي"، الذي تشارك به الفنانة هنادي مهنا، أمام كل من "جميلة عوض، مي الغيطي، محمد الشرنوبي ومحمد عادل"، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.