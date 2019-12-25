الامارات | أين تذهب خلال ليلة رأس السنة في أبوظبي؟

شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب خلال ليلة رأس السنة في أبوظبي؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بنجوم الغناء وعروض الألعاب النارية الأضخم، تستعد العاصمة أبوظبي لاستقبال عام 2020، عبر مجموعة من الفعاليات والاحتفالات التي تجمع نخبة من الفنانين وتناسب مختلف الأذواق.

وهنا باقة من أبرز الفعاليات الاحتفالية بالعام الجديد، والوجهات التي يمكن الذهاب إليها في العاصمة خلال هذه المناسبة:



- حفل برونو مارس

يحيي الفنان برونو مارس الحائز 11 جائزة غرامي، حفل رأس السنة الجديدة يوم الثلاثاء المقبل في ميدان دو بجزيرة ياس كجزء من فعاليات مهرجان "ريزوليوشن الموسيقي" الذي يقام على مدار يومين ويتضمن م فعاليات ترفيهية وأنشطة مختلفة تناسب جميع أفراد العائلة، وتتراوح أسعار التذاكر بين 350 -1350 درهم.

- تامر حسني ونانسي عجرم

تستعد جزيرة المارية في أبوظبي، لاستقبال 2020 بحفل غنائي يُعد الأكبر من نوعه في أبوظبي، على ممشى الواجهة البحرية للجزيرة. ويحيي الحفل الفنان تامر حسني، والنجمة نانسي عجرم. ويعقب الحفل عرض للألعاب النارية من المقرر أن يستغرق 10 دقائق وتسبقه مباشرة لحظات العد التنازلي إيذاناً ببدء العام الجديد. ويبدأ استقبال الجمهور من الساعة الخامسة مساءً، على أن ينطلق الحفل من الساعة السابعة مساءً ويمتد حتى الواحدة من صباح اليوم الأول للسنة الجديدة. وللمرة تخصص تذاكر لحضور الحفل للحد من الزحام، بعد أن كان مجانياً في السنوات الماضية، ويبلغ سعر التذكرة 300 درهم.

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- عيضة المنهالي وأضخم عرض

يستقبل مهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة، العام الجديد باحتفالات رأس السنة الأضخم هذا العام، إذ تتضمن الاحتفالات حفلاً يحييه الفنان الإماراتي عيضة المنهالي.

كما يستقبل المهرجان 2020 بأضخم وأطول عرض للألعاب النارية، وتصل مدته إلى 30 دقيقة.

- ألعاب نارية من الكورنيش حتى الوثبة

تستقطب عروض الألعاب النارية التي تنظمها أبوظبي لاستقبال العام الجديد جمهوراً عريضاً، ولذلك تحرص العاصمة على توزيع هذه العروض في مواقع عدة، ومن أهمها: كورنيش أبوظبي، قصر الإمارات، جزيرة ياس، إلى جانب واجهة جزيرة المارية ومهرجان الشيخ زايد في الوثبة.