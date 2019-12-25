تعرفي على قواعد وأصول الإتيكيت فى الصالات الرياضية

ممارسه الرياضه فى الصالات الرياضيه أمر مطلوب من حين لاخر ان لم يكن يوميا و لكن و فى بعض الاوقات تكون الصالات الرياضيه مزدحمه و لهذا يجب علينا ان نراعى اصول الاتيكيت فى صالات الرياضيه مثلما نفعل فى كل الاماكن العامه .

اتيكيت الصالات الرياضيه - اتيكيت الجيم

بما اننا سنمارس قدر من المجهود فخروج العرق شىء طبيعى و لذلك يفضل الاستحمام قبل الذهاب لممارسه الرياضه فى الصالات الرياضيه و كذلك الاستحمام مباشره فور الانتهاء .

من المفضل استخدام مزيل لرائحه العرق و لكن يجب عليكى ان تختارى نوع لا تكون رائحته نفاذه .

اختارى ملابس رياضيه مريحه من اجل ممارسه الرياضه فلا يجب ممارسه التمارين الرياضيه بالملابس العاديه .

من حين لأخر يفضل مسح العرق بالمنشفه الخاصه فرؤيه العرق يتصبب ليس بالشىء المرغوب .

ملابسك و مقتنياتك الشخصيه اتركيها فى المكان المخصص لها .

عند استخدام اى ادوات رياضيه من أصول اللياقة اعادتها الى مكانها بعد استخدامها .

Advertisements

لا تركزى النظر طويلا الى الاخرين حتى لا تتسبى لهم فى الاحراج و لتجنب ازعاجهم .

ايضا تفادى التعليقات و الدردشه على قدر الامكان حتى لا تتسبى فى ازعاج الاخرين .

عند التحدث الى احد الموجودين من المفضل تجنب الصوت العالى .

لا تتحدثى فى الهاتف اثناء ممارسه التمرينات الرياضيه و من الافضل ترك الهاتف فى الخزانه الخاصه و لو كانت المكالمه ضروريه من الافضل ان تكون بصوت هادىء و قصيره .

بعد الانتهاء من ممارسه تدريباتك قومى بالاستحمام و ترك المنشفه فى سله الغسيل الخاصه بها .

قد يهمك أيضا:

احرصي على أصول اللياقة عند الضحك أو الحديث مع زملائك

تعرفي على أصول اللياقة في ما يتعلق بالنظافة الشخصية