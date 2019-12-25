محاربة نزلات البرد بطرق طبيعية

بالتزامن مع موجة الصقيع التي تشهدها البلاد، قد يتعرض البعض لنزلات برد شديدة، ولذلك تقدم "هُن" طريقة محاربة الإنفلونزا بالطرق الطبيعية، وفقًا للموقع الطبي "مايو كلينيك".

شرْب الكثير من السوائل

يعتبر الماء أو العصير أو المرق الصافي أو ماء الليمون الدافئ خيارات جيدة، للقضاء على نزلات البرد ولذلك يجب تجنَّب الكافيين والكحول؛ إذ يمكنهما التسبُّب في جفاف حلقك.

تناوُل شوربة الدجاج

يمكن أن يكون حساء الدجاج والسوائل الدافئة الأخرى مهدِّئة ويمكن أن تخفِّف الاحتقان.

الراحة

قدر الإمكان، ابْقَ في المنزل ولا تذهب إلى العمل أو المدرسة إذا كنت مصابًا بالحمى أو سُعال سيئ أو إذا كنت تشعر بالنعاس بعد تناوُل الأدوية، فإن ذلك سيمنحك فرصة للراحة، بالإضافة إلى تقليل فرص نقل العدوى للآخرين.

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ضَبْط درجة حرارة الغرفة والرطوبة

حافِظْ على غرفتك دافئة، وليست ساخنة، إذا كان الهواء جافًّا، فيُمكن لمرطِّب الهواء المرطِّب أو المِرذاذ أن يُرطِّب الهواء ويُساعد على تخفيف الاحتِقان والسُّعال، كما يمكنك المحافِظْة على نظافة المرطِّب لمنع نمو البكتيريا والعفن.

تلطيف حلقك

يمكن الغرغرة بالماء المالح ـ 1/4 إلى 1/2 ملعقة صغيرة من الملح المذاب في كوب من الماء الدافئ ذي حجم 4 أونصات إلى 8 أونصات ـ أن تخفِّف التهاب وحشرجة الحلق مؤقتًا وذلك باستخدام قطرات المحلول الملحي للأنف، وللتخلص من احتقان الأنف، جرِّب بخاخ الأنف الملحي، كما يمكنك شراء هذه القطرات دون وصفة طبية، ويمكن أن تساعد في تخفيف الأعراض، حتى عند الأطفال.

تناول فيتامين C

يبدو أن تناول فيتامين "ج" في معظم الحالات لا يساعد فقط الشخص العادي على الوقاية من نزلات البرد وإنما يساعد في علاج الشخص المصاب.

تناول الزنك

شهرة الزنك بمحاربة نزلات البرد تجعل الفرد قد لا يستغنى عن تناوله لعلاج الفيروس، حيث بدت أقراص الاستحلاب التي تحتوي على الزنك أكثر فعالية عند تناولها خلال 24 - 48 ساعة من بداية حدوث الأعراض.