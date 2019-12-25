الامارات | مادة تحمي من أمراض القلب.. وهذه مصادرها الغذائية

شكرا لقرائتكم خبر عن مادة تحمي من أمراض القلب.. وهذه مصادرها الغذائية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد خبير التغذية الألماني هارالد زايتس إن مادة الليكوبين Lycopene تتمتع بفوائد صحية جمّة؛ إذ تساعد على الوقاية من أمراض القلب والسرطان.
وأوضح أن مادة الليكوبين تندرج ضمن مضادات الأكسدة، التي تحارب ما يعرف باسم الجذور الحرة Free Radicals، والتي تهاجم الحمض النووي، وترفع خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.
كما تساعد هذه المادة في حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، وإن كانت لا تغني عن الكريمات الواقية من الشمس.
وأشار زايتس إلى أن المصادر الغذائية لمادة الليكوبين تتمثل في الطماطم، خصوصاً معجون الطماطم وعصير الطماطم، وكذلك البطيخ والجزر الأحمر والفلفل الأحمر.
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