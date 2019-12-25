"لا تريد ارتداء باروكة".. رانيا يوسف: شعري باظ وبيقع

قالت الفنانة رانيا يوسف، إنّ شعرها يتعرض لإجهاد طوال الوقت، بسبب تواجدها في التصوير كل يوم، الأمر الذي أدى إلى تساقطه من الأمام، قائلة: "شعري باظ وبيقع من قدام.. وللأسف مش بحب ألبس باروكة"، مؤكدة أنّها تستغل عدم تعرض شعرها للمكواه في أيام الإجازة.

وأضافت "رانيا" في فيديو لها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، أنها تحب الشعر الطويل، ولا تفضل تقصيره إطلاقًا، وكذلك ذات اللون الأسود، وعدم صبغه بأي ألوان أخرى، متابعة: "مرة قصيت شعري حسيت إن مش أنا خالص، ومرة صبغت شعري بلون تاني، ووقع كله".

وتُشارك رانيا يوسف، في مسلسل "الآنسة فرح" الذي سيُعرض الأيام القليلة المُقبلة، عبر شاشة "MBC"، بطولة أسماء أبواليزيد، ومحمد كيلاني، وعارفة عبدالرسول، وجيلان علاء، ومريم الخشت، ومحمد عمروسي، وإخراج أحمد الجندي، والعمل مأخوذ من المسلسل الأمريكي "Jane the virgin"، والذي عرض عام 2014 خلال 5 أجزاء ودارت أحداثه في إطار كوميدي رومانسي.