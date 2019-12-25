رغم فوائده.. أضرار الإفراط في تناول السحلب

السحلب هو مشروب الشتاء المميز، يضفي الدفء ولا يشعرك بالحرارة خاصة أثناء الليل، ولكن يجب الحرص عند تناوله لاحتواءه على سعرات حرارية كثيرة تسبب زيادة في الوزن، وعلى الرغم من فوائدة العديدة إلا أنه له أضرار على صحة الإنسان وبخاصة السيدات.

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وإليك أضرار السحلب، وفقًا لموقع" "web md".

أضرار السحلب على الحوامل

قد يكون السحلب آمناً لمعظم الناس، ولكن الإفراط فى تناول أي شيء يكون له آثاراً سلبية، ويٌفضل تجنب استخدامه للمرأة أثناء الحمل، لأنه يؤثر على صحتها وصحة الجنين.

أضرار السحلب على المعدة

لا يوجد تحذيرات طبية من المختصين في مجال الصحة والتغذية من تناوله واستخدامه، وشأنه شأن كافة العناصر الغذائية يجب تناوله بنسب معيّنة ومعتدلة وعدم الإفراط في استخدامه، لتفادي الحصول على نتائج عكسية، وذلك لأنّه قابض طبيعيّ للمعدة والأمعاء ويمكن أن يتسبّب تناول كميات كبيرة منه في التعرّض للإمساك.