سارت الممثلة التركية هازال كايا، على خطى الممثلات العرب، اللاتي يخفين وجه وملامح أطفالهن فور ولادتهن، خوفًا عليهن من "العين" أو الحسد، ويفضلن تصويرهن من الخلف أو إظهار أجزاء من جسدهم، كرجليه ويديه من دون بقية الملامح، وهو الأمر الذي اتبعته هزال مع طفلها "فكرت"، التي رُزقت به في منتصف نوفمبر الماضي.
وشاركت متابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، صورة لها مع زوجها برفقة نجلها، وقامت بإخفاء ملامحه بوضع إيموشن "قلب".
هازال كايا تتعرض للانتقادات بسبب حملها
وكانت تعرضت هازال للانتقادات والسخرية من قبل البعض، فور ظهورها بوزن زائد خلال الأشهر الأخيرة أثناء ذهابها للتسوق، مع العلم أنها في الأشهر الأخيرة من حملها.
ورصدت كاميرات الصحافة زيادة وزن هازال أثناء ذهابها إلى مول "أستينا بارك" التجاري، وسط ردود أفعال واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهرت هازال مرتدية هوت شورت جينز قصير مع قميص باللون الأخضر، والذي كشف عن بروز بطنها وتغير كبير في ملامحها وجسدها.
يذكر أن هازال كايا احتفلت بزفافها على الممثل والمخرج علي آتاي في 6 فبراير الماضي، في حفل كبير حضره نجوم تركيا منهم كيفانش تاتليتوج وزوجته وسونجول أودان وجيدا دوفنجي وشاتاي ألسوي وغيرهم من النجوم.
كانت هذه تفاصيل خبر أخفت وجهه بـ"إيموشن قلب".. هازال كايا تنشر صورة مع رضيعها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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