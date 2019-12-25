بالصور.. حفيدتا هيفاء وهبي تحتفلان بعيد ميلادهما

نشرت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عدة صور على حسابها بموقع "انستجرام"، لطفلتيها "دانيال ورهف"، احتفالًا بعيد ميلادهما. وعلقّت ابنة هيفاء على صور طفلتيها، بقولها: "حياتي وعمري كبروا سنة على إيقاع قلبي، إلى الفخر الذي أشعر به طوال حياتي". واستطردت "يا فتياتي الجميلات، فخورة بأنكم أميراتي، عيد ميلاد سعيد لكما". Advertisements وتشارك الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر، وأروى جودة، بطولة فيلم "أشباح أوروبا"، قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبوالسعد وشريف يسري، ومن إخراج المطرب محمد حماقي، في أولى تجاربه الإخراجية.

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