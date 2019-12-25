خالة بدرجة أم.. "سامية" بعد تكريم الرئيس في"قادرون باختلاف": ربنا بيعوضني

12 عاما من التربية والسعي وراء ثلاث بنات، حرمهن المرض الخبيث من والدتهن، كبراهن كانت في عمر الحادية عشر وأصغرهن من أصحاب متلازمة داون في السابعة من عمرها، كانت لهم خالة بدرجة أم حنون ومعلمة صبور، وصديقة مقربة، لم تمل يومًا ولا تكل من رعاية الفتيات الصغار اللاتي أصبحن في مراكز مرموقة حتى جاء يوم تكريمها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حفل "قادرون باختلاف 2" تقديرًا لتعب وكفاح سنوات طويلة محت بداخلها كل صعب مرت به من قبل.

كفاح سامية مع ابنة أختها بدأ منذ وفاة الأم عام 2007

سامية حليم، خالة فريدة عبد المنعم (19 سنة) بطلة الجمهورية في السباحة من أصحاب متلازمة داون، تلقت تكريمًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، خلال احتفالية قادرون باختلاف في نسختها الثانية، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، تقديرًا لرعايتها وتربيتها لابنة أختها، في لحظات عبرت عنها في حديثها لـ"الوطن" بأنها غير متوقعة تماما، اعتبرتها عوضًا من الله عن تعبها مع أبناء اختها المتوفاة وتكليلا لتعب سنوات طويلة اجتهدت فيها لتجعل منهن فتيات ناجحات.

كفاح الخالة سامية مع بنات أختها المتوفاة بدأ منذ عام 2007، بعد أن توفيت بسبب سرطان الكبد، وحسب راوية الخالة لـ"الوطن" توفيت وتركت 3 بنات (11 سنة و9 سنوات وفريدة الصغيرة 7 سنوات)، وحينها قررت أن تتولى رعايتهن لظروف انشغال والدهم الذي يعمل أستاذا جامعيا في إحدى كليات الطب.

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الخالة سامية: فريدة حصلت على المركز الثاني ببطولة الجمهورية الأخيرة للسباحة

سنوات طويلة مرت، كانت السيدة سامية أمًا للبنات الثلاث، حرصت خلالها على تعليم فريدة رغم إصابتها بمتلازمة داون، وحسب وصفها، ألحقتها بقسم تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في أحد المدارس الفرنسية، وبعد تخرجها من المدرسة التحقت بالجامعة الألمانية أيضا في القسم المخصص لأصحاب القدرات الخاصة، وبالتوازي مع سنوات الدراسة أخضعتها لجلسات علاج تخاطب لتعليمها الكلام.

اهتمام الخالة سامية بـ"فريدة" لم يكن على مستوى الدراسة والتخاطب فقط، بل جعلت منها بطلة رياضية على مستوى الجمهورية، واختارت رياضة السباحة التي حققت فيها الفتاة الصغيرة تقدمًا ملحوظًا وصولًا إلى المركز الثاني في بطولة الجمهورية للسباحة التي أقيمت نوفمبر الماضي بالإسكندرية.

"عازفة أورج وراقصة استعراضية ومطربة بكورال الأوبرا"، نجاحات أخرى وصلت إليها السباحة فريدة بدعم خالتها، التي وهبت حياتها لبنات أختها المتوفاة واستحقت من أجلهم تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي، "مكنتش متوقعة إن رئيس الجمهورية يكرمني، حسيت إن ربنا بيعوضني وبيطبطب عليا"، حسب تعبيرها.