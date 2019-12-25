من خلال التدليل نحن نهتم بأنفسنا ونحافظ على صورتنا الإيجابية. الإجهاد يمكن أن يجعلنا نركز على سلبياتنا والتدليل يبقينا نقدر أنفسنا. يعمل التدليل على تنشيط مصادر الطاقة الخاصة في الجسم لتحقيق التوازن النفسي مع تقليل التعب والإجهاد، ويستعرض التقرير التالي فوائد التدليل بحسب موقع "كيور". فوائد التدليل تعزيز وتقوية الجهاز المناعي. زيادة المرونة. زيادة الشعور بالرفاهية. زيادة تدفق الدم. تعزيز الاسترخاء. Advertisements تعزيز حب النفس. التدليل جيد للعقل والجسم. يجعلك تشعر بالرضا. يرفع من روحك المعنوية. يرفع من الإحساس بالرفاهية. تميل إلى أن تكون لديك ثقة أفضل في نفسك. التدليل هو أفضل نظام لتخفيف الإجهاد في حياتك.

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