صور.. استوحي إطلالتك في الكريسماس من ديفيله هاني البحيري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

مع اقتراب الاحتفال برأس السنة "الكريسماس"، يظل ما يشغل المرأة هو تجهيز فستان مناسب والظهور بشكل مميز يخطف الأنظار.

وإذا كنتي تجدين صعوبة في اختيار ما ترتدين هذه الليلة، يمكنك أن تستوحي إطلالتك بطريقة عصرية وأنيقة بألوان مناسبة من الديفيله الـ100 لمصمم الأزياء المصري العالمي هاني البحيري.

قدم "البحيري" خلال عرض الأزياء الذي أقيم الإثنين، موديلات تناسب احتفالات الكريسماس ورأس السنة باعتماد الألوان المستوحاة من شجرة عيد الميلاد، كما قدّم مجموعة جديدة من الفساتين تحاكي موضة 2020، معتمدًا على أقمشة وخامات مصرية.

Advertisements

وتميزت المجموعة بتنوع في الألوان كالأصفر والأحمر والأخضر، وجاءت بعض التصاميم بقصة قصيرة ومنفوشة، وبعضها به طيات متعددة وكشاكش.

يمكنك اعتماد صيحة الشراشيب التي ظهرت بقوة في تصاميم هاني البحيري فرأينا الشراسيب تزين الظهر والأكمام وكذلك عند منطقة الصدر، أو ارتداء موديلات تحتوي على تطريزات ورسومات مستوحاة من أجواء الكريسماس.

اعتمدي الفساتين ذات القصات المختلفة، فعلى سبيل المثال اختاري فستان قصيرة من الأمام مزود بذيل طويل مطرز "extinction"، أو فستان قصيرة مع بليزر مزين بأكمام من الريش، أو جامبسوت مطرز

ولا تنسِ إضافة رونق خاص لإطلالتك باستخدام الفرو، فرأينا في ديفيليه هاني البحيري الخروج عن الألوان التقليدية والمعتادة لاستخدام الفرو، واعتماد الألوان العصرية كالأحمر والأخضر.