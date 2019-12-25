أجمل فساتين نوال الكويتية للممتلئات تخفي عيوب الجسم

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 ديسمبر 2019 04:50 مساءً - تشتهر النجمة نوال الكويتية بالإطلالات الفخمة والمحتشمة وفي سبيل ذلك تتعاون مع أشهر المصممين العرب لا سيما اللبنانيين والذين يطوعون تصميماتهم أحيانًا في خدمة ستايلها المحتشمة الراقية بإدخال بعض التعديلات والنتيجة فساتين رائعة رافقتها في مختلف المناسبات.

تحرص النجمة الخليجية على إنتقاء ما يناسب شكل جسمها، أغلب اطلالاتها يمكن أن تشكل مصدر وحي للسيدات الممتلئات، شاهديها وأختاري منها بحسب ذوقك.

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فساتين نوال الكويتية مزدانة بالريش

فستان من زهير مراد

تسابقت النجمات في 2019 على إعتماد فساتين السهرة المحبوكه بالريش، تبنت نوال الكويتية هذه الصيحة أكثر من مرة حيث تألقت قبل أيام بفستان أحمر مغطى بتطريز من اللون نفسه مصمم بأكمام طويلة مزينة حول المعصم بالريش من توقيع المصمم اللبناني زهير مراد Zuhair Murad، كما خطفت الأنظار في إحدى المناسبات بفستان أبيض مغلف بالكامل بالريش الناعم من تصميم ماركة مونيك لولييه Monique Lhuillier ساهم في إخفاء المناطق الممتلئة من قامتها.

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فساتين منفوشة من نوال الكويتية

فستان من لابورجوازي

تكفل فساتين السهرة المنفوشة لمن ترتديها إطلالة فخمة تشتت النظر عن عيوب الجسم، تمسكت نوال الكويتية بهذا الموديل في أغلب حفلاتها، أحببنا فساتين ماركة لابورجوازي labourjoisie والتي تميزت بالتطريز الناعم والقصات الساترة التي تفضلها النجمة الخليجية.

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فساتين مستقيمة القصة من نوال الكويتية

فستان من زهير مراد

لجأت نوال الكويتية في الكثير من الأحيان إلى فساتين السهرة مستقيمة القصة ولكن من دون أن تلتصق بالقوام، أغلب الموديلات التي أطلت بها في حفلاتها أزدانت بتطريز عمودي أو تميزت بقصة حورية البحر الرائجة والتي منحتها مزيد من الطول وبالتالي قامة أنحف، من جهتنا أعجبتنا الفساتين الزرقاء المزودة إما بتنورة خلفية أو كشاكش على الجانب من زهير مراد Zuhair Murad.

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فساتين مزينة بكشاكش من نوال الكويتية

فستان من Latifa Alabdulqader



أختارت النجمة نوال الكويتية الفساتين المزينة بكشاكش ناعمة لترافقها في حفلات 2019، مؤخرًا تألقت بفستان وردي مبودر مؤلف من طبقات مكشكشه من ماركة Latifa Alabdulqader منحها لوك بناتي ملائكي، يمكن لهذا الموديل أن يخفي القسم السفلي الممتلئ من القامة.

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