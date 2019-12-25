أجمل فساتين سيرين عبد النور في 2019

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 ديسمبر 2019 04:50 مساءً - تحرص النجمة اللبنانية سيرين عبد النور على تفاصيل اطلالاتها دومًا، وتحرص على أن ترتدي ألوانَ الفساتين المناسبة لها كالأسود والأحمر، والموديلات التي تُبرز قوامها المتناسق، وفي حصاد 2019 جمعنا لكنَّ أبرز اطلالاتها الأنيقة والمميزة.
تألقت سيرين عبد النور بفستان أسود مميز في الحلقة الثالثة من مسلسل الديفا، وكان شفافًا مزينًا بترتر وفصوص لامعة سوداء، ومصمم بشكل ضيق يناسب قوامها، وأطلت خلال إحدى الحفلات في باريس بفستان أحمر مكشوف الأكتاف، مصمَّم بأكمام ضيقة وبفتحة جانبية، فيما ظهرت من خلال شاشة mbc ببرنامج أحلى صوت، بفستان أحمر طويل مصمَّم بفصوص وبقماش شفاف في الأعلى وبوشاح لأكمام طويلة ومميزة.
وتجملت في مؤتمر مسلسل "الديفا" بفستان أسود قصير مصمم بلمعة وبقماش شفاف، وتزينت بفستان قصير لامع، مصمم بأكمام مرفوعة وضيقة وبقصة مميزة، كما ارتدت فستانًا أسود مصمَّمًا بقماش شفاف للصدر والكتفين، وبنقوش مميزة باللون الأسود، وزُيّن بفتحة جانبية، ونسقت من خلال سحور "إيغل فيلمز"، قفطانًا أبيض بسيطًا مصمَّمًا بفتحة جانبية وأكمام مرفوعة، مع حقيبة من اللؤلؤ وحذاء لامع بكعب.
واختارت أيضًا فستانًا أخضر ضيقًا من الترتر، مصمَّمًا بفتحة جانبية وأكمام مكشوفة، وتأنقت في تكريمٍ بدبي بفستان شفاف مصمم بفتحة جانبية، ونقوش عدة مميزة، وتميزت بفستان واسع ومنفوش تكسوه الفصوص اللامعة.
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