هيفاء وهبي إطلالات قليلة لكن جريئة في عام 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 ديسمبر 2019 04:50 مساءً - لاحظنا أن هيفاء وهبي كانت مُقلة في إطلالاتها في عام 2019 حيث أنها كانت تعمل على عدة مشاريع، مما جعلها تتغيب عن الكثير من المناسبات، مثل المهرجانات العربية والحفلات الخاصة والعامة، لكن وبالرغم من ذلك، فقد رصدنا لها عددا لابأس به من الإطلالات المميزة التي جمعت، مثل العادة، بين الجرأة والأناقة، وكان فيها جوانب عصرية وجوانب أنثوية ناعمة. وإليك بالصور أبرز إطلالات هيفاء وهبي في عام 2019.



إطلالة رومانسية بالأبيض افتتحت بها هيفاء وهبي العام:

هيفاء وهبي في اطلالة رومانسية بداية العام





في اليوم الأول من عام 2019 شاهدنا هيفاء وهبي في إطلالة رومانسية حالمة، غير الاطلالات التي عودتنا على الظهور بها، وكانت عبارة عن فستان سهرة ماكسي مصنوع من قماش الشيفون باللون الأبيض، قصته أنثوية مع أكمام طويلة وتنورة منسدلة لها فتحة طويلة على الساق وقد نسقت معه مجوهرات ناعمة.

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فستان قصير من الكسندر فوتييه اختارته هيفاء وهبي:

فستان قصير باللون الأخضر الزيتي تألقت به هيفاء وهبي



إطلالة مميزة ثانية رصدناها لـ هيفاء وهبي بداية هذا العام في فستان قصير مصنوع من قماش الحرير باللون الأخضر الزيتي من الكسندر فوتييه Alexandre Vauthier ياقته مفتوحة على شكل حرف V وأكمام طويلة، محدد الخصر بشريطة مع بكلة من الكريستال. وقد نسقت معه حذاء أسود كعب عال من كريستيان لوبوتان Christian Louboutin.





هيفاء وهبي في فستان براق باللون الزهري:

تألقت هيفاء وهبي في فستان باللون الزهري من لابورجوازي





إحدى إطلالات هيفاء وهبي المميزة هذا العام، كانت في فستان سهرة براق باللون الزهري اختارته من دار لابورجوازي Labourjoisie بتصميم الكم الواحد، قصته ضيقة وله فتحة طويلة على الساق، وكانت قد نسقت معه حذاء مميزا باللون الفضي البراق.



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إطلالة لافتة لـ هيفاء وهبي على المسرح في فستان باللون الأزرق:





إطلالة استعراضية جريئة ولافتة نسقتها هيفاء وهبي لإحدى حفلاتها على المسرح، وكانت عبارة عن فستان قصير بتصميم مميز مصنوع من قماش الترتر البراق باللون الأزرق الغني. وقد نسقت معه جزمة عالية وصل طولها حد الركبة، من نفس اللون أيضاً.



إطلالات قليلة لـ هيفاء وهبي في عام 2019 لكنها كانت ملفتة وجريئة، شاهدي الصور وأخبرينا رأيك بهذه الإطلالات وأيها الأجمل برأيك.

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