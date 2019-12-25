لا تتخلي عن سكارف الفرو في إطلالاتك هذا الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 ديسمبر 2019 04:50 مساءً - لطالما تميّز فصل الشتاء بأجوائه الباردة وطقسه المثلج الذي يفسح لنا المجال بأن نختار قطعاً متعددة في إطلالاتنا على عكس فصل الصيف الذي تنحصر الأزياء فيه بقطع محددة.

وعلى اعتبار أن الاكسسوارات من القطع الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنا في الإطلالة مهما كانت، سواء كلاسيكية أو كاجوال، أصبح من الضروري أن تقدم الدور العالمية مجموعات متبدلة بين المواسم لكي تتناسب القطع المقدمة مع أجواء كلّ موسم.

ولشتاء 2020، برز السكارف الفرو كقطعة أساسية في الإطلالات، خاصة وأنه جاء بتصاميم متنوعة وبألوان متعددة ليناسب الجميع.



سكارف الفرو باللون الأسود الفخم

سكارف الفرو باللون الأسود بتصيم مميز من Fendi



لا يمكن التخلي عن اللون الأسود في إطلالات الشتاء، خاصة وأنه يصبح من الألوان الأساسية كون هذا الفصل يجذب الألوان الغامقة وعلى رأسها الأسود.

وقد رأينا الكثير من السكارفات الفرو باللون الأسود أبرزها الذي قدمته دار Fendi والذي جاء بتصميم ناعم باللون الأسود، تميز بوجود نقشة القلب باللونين الأصفر والأزرق القاتم، مع قطعة إضافية من الفرو تتدلى منه.

في حين برز لدى Off-White سكارف فرو باللون الأسود مع بعض الخطوط باللون الأبيض الجذاب.



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سكارف الفرو باللون الوردي الزاهي

سكارف الفرو باللون الوردي الزاهي من Balenciaga



بالطبع يتصدر اللون الوردي الزاهي قائمة الألوان المفضلة لدى السيدات خاصة وأنه يرافقهن منذ صغرهن وإلى مراحل متقدمة في العمر.

ولهذا السبب قدمت الدور العالمية سكارف الفرو باللون الوردي، حيث جاء سكارف Balenciaga بتصميم تقليدي كلاسيكي، تميز بوجود نقشة اسم الدار باللون الأسود في مقدمته.

أما Miu Miu فقد اكتفت بتقديم سكارف باللون الوردي الزاهي من دون أي نقشات أو ألوان إضافية.



سكارف الفرو باللون الأحمر القاتم

سكارف الفرو باللون الأحمر القاتم من Gucci



برز اللون الأحمر القاتم كلون أساسي في الكثير من مجموعات الدور العالمية لقطع الاكسسوارات، حيث رأيناه يلوّن القبعات، السكارف، الأحذية والحقائب.

وقد لفت نظرنا سكارف الفرو الذي قدمته دار Gucci في مجموعتها، حيث جاء من الفرو الناعم القريب من الريش، تموّج اللون فيه باللون الأسود أيضاً.



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