بـ"ملابس قصيرة".. زينة تتحدى برودة الطقس في العرض الخاص لفيلم الفلوس

حضرت الفنانة زينة مساء أمس، العرض الخاص لفيلم "الفلوس"، والذي أقيم بحضور أبطاله، في إحدى دور العرض السينمائية. وتحدت الفنانة زينة، برودة الطقس في هذا البرد بارتدائها "هوت شورت"، من اللون الأسود، على "كولون" شفاف، وبليزر طويل، مع تسريحة شعر منسدل. Advertisements وشاركت زينة جمهورها ومتابعيها بصور ولقطات فيديو من حضورها عرض الفيلم الخاص، عير صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، على خاصية "ستوري". يذكر أن فيلم "الفلوس" من إخراج سعيد الماروق، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، وقصة تامر حسني، ويشارك في بطولته مع تامر حسني كل من خالد الصاوي، زينة، عائشة بن أحمد، ومحمد سلام.

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