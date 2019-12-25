توجد في البطيخ والمطاطم.. فوائد مادة الليكوبين الواقية من السرطان

هناك العديد من الفوائد لمادة الليكوبين هو مضاد للأكسدة يوجد في العديد من الأطعمة مثل الفواكه والخضروات، الطماطم، البطيخ، البابايا، الجريب فروت، وهو من المغذيات القابلة لذوبان الدهون.
وبحسب ما ذكره موقع "ميرور"، قال خبير التغذية الألماني هارالد زايتس إن لمادة الليكوبين فوائد صحية عدة، إذ تساعد في الوقاية من أمراض القلب والسرطان.
يعتبر الليكوبين من ضمن مضادات الأكسدة، التي تحارب ما يعرف باسم الجذور الحرة Free Radicals، والتي تهاجم الحمض النووي، وترفع خطر الإصابة بأمراض القلب، والسرطان.
وتساعد الليكوبين في حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، وإن كانت لا تغني عن الكريمات الواقية من الشمس.
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