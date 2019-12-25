"هو العريس فين؟".. سعد الصغير "على الكوشة" في حفل زفاف

أكّد الفنان سعد الصغير، حرصه على إدخال الفرحة والسعادة، على أي عروس في حفلات الزفاف التي يحيها، مُبررًا ذلك بقوله: "بعتبرها زي أختي".

ونشر "سعد"، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مجموعة من الصور وهو في حفلات الزفاف المُختلفة، مُعلقًا عليها: "بحب جدًا أي عروسة، ولما أجي شتغل بعتبرها أختي بجد، وببقى معاها دايمًا في الفرح كله علشان أشوف الفرحة الحلوة دي زي اللي في الصورة طول الوقت اللي أنا فيها معهم".

وكان محمود سعد الصغير، نشر عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة له برفقة شقيقته الصغرى "منة" لتهنئتها بعيد ميلادها.

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وكتب "محمود" على الصورة قائلًا: "أنتِ بقي بنتي الصغيرة قلبي من جوا يا روح قلبي أنا يا ست الكل يا قمر القمرات.. كل سنة وإنتِ طيبة يا قلبي ودايما معايا يا أطيب حد في العالم.. بجد إنتِ مفيش منك اتنين والله الغظيم.. بحبك أختي الصغيرة القمر اللي بموت فيها ويارب أشوفك أحسن عروسة يا حبيبتي وأفضل معاكي دايما".