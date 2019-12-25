صبا مبارك لـ"هنا شيحة": أحلى واحدة في العالم.. والأخيرة ترد: وحشتيني

علاقة صداقة قوية تجمع بين الفنانة صبا مبارك وهنا شيحة، والتي تظهر خلال المناسبات المختلفة، وشاركت عبر خاصية "ستوري"، على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عددًا من الصور التي تجمع بينهن بمناسبة عيد ميلادها.

وأرفقت صبا، تعليقًا على الصورة التي شاركتها، وظهرت وهي تحتضنها قائلةً: "أنتي أحلى وأطيب وأنضف وألذ واحدة في العالم، جدعة وحنونة ‏وحلوة وشاطرة وأم بتجنني وصاحبة ما في زيها في العالم بحبك واشتقت لك".‏

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أعادت هنا، مشاركة الصورة عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وأرفقت تعليقًا عليها معبرة عن اشتياقها لصديقتها صبا، قائلةً: "وحشتيني قوي قوي".‏

يذكر أن هنا شيحة كانت شاركت في حلقات الجزء الثالث من مسلسل ‏‏"نصيبي ‏وقسمتك"، ‏بحكاية ‏‏"اتفضلوا ‏في الصالون"، مع هاني عادل وفراس سعيد وأحمد رفعت ونانسي صالح، ‏من ‏تأليف عمرو ‏محمود ‏ياسين، ‏وإخراج مصطفى فكري‎.‎