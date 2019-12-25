طلاء غامق ومفارش وستائر شتوية.. حلول لتدفئة المنازل بدون دفاية

تدفع برودة الجو العديد من الأشخاص للجوء للطرق المختلفة التي تجعل المكان أكثر دفءً، ومن أهم هذه الطرق استخدام الدفايات، والتي يحرص على شراءها خاصةً في فصل الشتاء الذي يجلب معه الطقس البارد والقارس.

وإليك طرق لتدفئة المنزل في فصل الشتاء، بعيدًا عن الدفايات، وفقًا لموقع "مايو كلينيك".

- ادهني حوائط منزلك بالطلاء الغامق.

- استخدمي ستائر ذات خامات ثقيلة على الشبابيك، حتى تمنع تسرب الهواء إلى منزلك.

- تأكدي أن الستائر ستضيف لمسة مختلفة في ديكور منزلك.

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- احرصي على تغطية أرضيات المنزل، بسجاجيد كبيرة الحجم والتي بدورها لن تشعرك ببرودة الأرض.

- قومي بتغطية أثاث منزلك ببعض المفارش ذات الخامات الشتوية، كالموهير، القطيفة، الصوف.

- يمكنك أن تزيدي إضاءة المنزل في الشتاء من أجل دفء أكثر.

- يعد غلق أبواب غرف المنزل، من الطرق الفعالة لبقاء الجو دافئاً.

- قومي بوضع شريط سيليكون في المساحات الواسعة بين الجدران أو الشبابيك.