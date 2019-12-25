"الجو ده عايز حضن".. 7 فوائد للعناق في الطقس البارد

"الجو ده عايز حضن"، ربما هي جملة عابرة يقولها البعض بحثا عن الدفء في بعضهم البعض، سواء كانت العلاقة أسرية، أو صداقة أو حب، ولكن تلك المقولة صحيحة علميا حيث إن للحضن عدد من الفوائد خاصة في البرد بحسب موقع "هيث كير"، و"هير ورلد"، وبمعرفة تلك الفوائد ربما يمكنك البدء في البحث عن حضن دافئ يقلل من وطأة برودة الطقس.

يحسن الاتصال

الحضن يجعلك تنمدج أفضل مع شريك حياتك. وذلك لأن جسمك يحرر هرمون الأوكسيتوسين، وهو هرمون يسبب زيادة في الشعور بالالتزام والحميمية.

اللمسة الجسدية تجعلك تشعر بأنك على اتصال أكثر. كما أنه يشجع التعاطف والتفاهم ويبني الثقة بينكما بطريقة لا يمكن القيام بها من خلال الكلمات وحدها.

يحارب نزلات البرد

أجريت دراسات حول تعرض البالغين الأصحاء لفيروس الزكام. أولئك الذين يقولون إنهم تلقوا العناق غالبًا ما يكون لديهم علامات وأعراض عدوى أقل أو معدومة.

وذلك لأن الحضن يمكن أن يقلل من هرمون الإجهاد في جهاز المناعة وتزيد الهرمونات التي تنظم عمل الخلايا المناعية. احضن كثيرا ويمكنك قول وداعا لنزلات البرد المزعجة.

يقلل من أمراض القلب

المعانقة تقلل من معدل ضربات القلب، ما يقلل بدوره من ضغط الدم. خاصة إذا كنت تشعر بالقلق، فإنك تحصل على عناق من شخص ما، ما يؤدي إلى انخفاض حرارة الجسم وانخفاض ضغط الدم أيضًا. انخفاض معدل ضربات القلب يقلل أيضا من خطر الإصابة بأمراض القلب.

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يقلل من الإجهاد

المعانقة يمكن أن تجعلك تنسى هموم العالم، حتى لو كان لفترة من الوقت. الحضن يجعل عضلاتك مرتاحة، وبالتالي إطلاق كل التوتر في الجسم.

عندما تعانق شخصًا ما، فإنك تقلل من كمية الكورتيزول - هرمون الإجهاد - المنتج في جسمك. كما أنه يرسل رسائل هادئة إلى عقلك تجعلك تشعر بتحسن نتيجة لذلك. كما أن مستوى الكورتيزول المنخفض يجعلك تنام بشكل أفضل، لذلك فإن الجلوس قبل النوم فكرة جيدة.

تخفيف الآلام الطبيعية

عندما يعانق أحدهم شخصًا ما، يطلق الاندورفين، ما يعيق مسارات الألم ويخفف الألم. إنه يهدئ أي من آلامك، حتى لو كنت تشعر بعدم الارتياح ولا تريد أي شخص بالقرب منك، احصل على عناق من شخص ما، لأنه سيجعلك تشعر بتحسن.

يحسن الحالة المزاجية

عقلك يزيد إنتاجه من السيروتونين عندما تعانق شخصًا ما ما يحسن حالتك المزاجية. عندما تشعر بالوحدة، احتضن شخصًا ما لأنه سيجعلك تشعر بأنك لست وحدك وبالتالي يحسن يومك.

وإذا كنت تعاني من الاكتئاب، فإن العناق مفيد لك أيضًا، لأنه يجعل عقلك ينتج المزيد من الدوبامين، وهو منخفض لدى الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب. لذلك سواء كنت تشعر بالضعف أو تريد أن تشعر بلأنك أفضل، فالمعانقة هي حل جيد.

الشعور بالراحة التامة

الحضن يجعلنا نشعر بالراحة التامة. نحصل على شعور دافئ وغامض بسبب الأوكسيتوسين في الصدر، من لا يحب أن يشعر بهذا، فأنت تشعر بشعور دافئ وغامض عندما تعانق صديقًا أو أحد أفراد الأسرة.