صور.. دنيا سمير غانم ورامي رضوان وكريم فهمي يحتفلون بالكريسماس

يبدو أن احتفالات الكريسماس بدأت مبكرا عند بعض من نجوم الفن، فقد شاركت دنيا سمير غانم، وكريم محمود عبدالعزيز سهرة خاصة احتفالا بالكريسماس.

ونشرت عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، دنيا سمير غانم صورا جمعتها بزوجها الإعلامي رامي رضوان، وتمثال بابا نويل.

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فيما شارك كريم محمود عبدالعزيز متابعيه وجمهوره من السهرة الاحتفالية، وظهر في الصور شقيقه محمد محمود عبدالعزيز، والفنان كريم فهمي، ودنيا سمير غانم، ورامي رضوان، وعددا من نجوم الفن.

وتميزت ملابس المشاركين بأنها كانت من ألوان الكريسماس، الأحمر، والرمادي، والأسود، والأخضر، وحرص الحضور على التقاط صورا تذكارية، فيما تزين مكان الاحتفال بالبالونات الحمراء.

وتجمع كريم فهمي، وكريم محمود عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز، ودنيا سمير غانم، ورامي رضوان صادقة قوية.