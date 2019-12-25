عمرها 70 عاما.. مسنة بريطانية حاولت حماية شابة فقتلت معها

مدت سيدة بريطانية مسنة، تبلغ من العمر70عامًا، يد العون لمعلمة تدعى "أيمي أبليتون"، وتبلغ من العمر 32عامًا، حينما تعرضت لهجوم من قبل رجل يبلغ من العمر37 عامًا، في شارع بقرية في مقاطعة غرب ساسكس، جنوب بريطانيا.
وأقدم الجاني على قتل المسنة، كما قتل المرأة التي كانت يهاجمها، وقالت الشرطة البريطانية إنه تم اعتقال المشتبه به الرئيسي، مشيرة إلى أنه يعالج في المستشفى، واصفة حالته بغير المستقرة، بعد أن وجدته مصابا في منزل بالشارع ذاته، وفقًا لما ذكره موقع "سكاي نيوز".
ولم تكشف الشرطة الكيفية التي ارتكبت بها الجريمة، فيما أكد ضابط أن القتل لم يكن عن طريق الطعن، واكتفى بالقول إن إحدى الضحيتين كانت معروفة لدى المشتبه به.
وطوقت الشرطة مكان الجريمة، التي وقعت الأحد، فيما وضع سكان الزهور إحياء لذكرى الراحلتين.
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