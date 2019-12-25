برادا تطرح حقائب لامعة وبراقة بمناسبة أعياد الميلاد.. إليك أسعارها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في هذا الوقت السحري من كل عام تحرص العلامات التجارية على إسعاد زبائنها بطرح قطع موسمية تعكس البهجة والمرح اللذين يسودان فترة عيد الميلاد ورأس السنة، وبطبيعة الحال فإن البريق واللمعان هما الراعيان الرسميان لقطع الأزياء والإكسسوارات التي تحظى بشعبية واسعة في هذه الفترة.

وباعتبار حقائب اليد من القطع التي تعبر عن الحالة المزاجية لمن ترتديها، أعلنت العلامة الإيطالية برادا عن طرحها نسخا جديدة من حقائبها الكلاسيكية بطابع احتفالي، بما في ذلك أنماط Cahier ، Small Panier ، و Small Galleria والتي أتت مزينة من الأمام بزهور ثلاثية الأبعاد مصنوعة من الكريستال، وكل حقيبة منها هي عنصر أساس في مجموعة القطع الأيقونية للمنزل، بما في ذلك حقيبة Panier الأحدث والتي تندرج بسهولة ضمن فئة الحقائب الكلاسيكية، والتي يمكنك تنسيقها بسلاسة مع خزانة ملابسك الحالية.

وتم تقديم النسخ المحدثة والفاخرة باللونين الأبيض والأسود الكلاسيكيين، لإبراز التفاصيل المضافة بشكل جميل وأنيق، ويمكنك تنسيقها مع أي شيء سواء إطلالات السهر أو الإطلالات العملية الكاجوال.

ويمكنك تنسيق هذا الإصدار الجديد من Prada Cahier مع فستان السهرة الأسود وزوج من الكعب الجذاب، وإذا كنت تخططين لقضاء موعد مسائي عشية رأس السنة الجديدة، يمكنك تنسيق حقيبة Galleria الصغيرة مع بنطلون أنيق وقميص لامع.

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أما حقيبة Panier فهي أحدث إضافة إلى تشكيلة الحقائب الكلاسيكية لبرادا، وتأتي بنمط حقيبة الدلو مصنوعة من جلد Saffiano القوي، وتتميز بمقبض علوي واحد بالإضافة إلى حزام كتف طويل قابل للفصل، ولإغلاقها تأتي الحقيبة بشريط جلدي مغناطيسي عند فتح تظهر بطانة Nappa الداخلية للحقيبة وجيب عمودي، وتزين التفاصيل الزهرية اللامعة مقدمة الحقيبة فقط.

يذكر أن هذه الحقائب متاحة للشراء في إصدارات محدودة وهي متوفرة حاليا في المتجر الإلكتروني لبرادا ومتاجرها في مختلف أنحاء العالم، كما تتراوح أسعارها بين 1800 دولار و 2200 دولار، كما أنها متوفرة في لون وردي الباستيل، وفي الحجم المتوسط والصغير.

Prada Offers Classics with a Sparkly Twist Just In Time for the Holidays