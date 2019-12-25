إطلالات النجمات في 2019.. كم بلغت أسعارها؟ (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أطلت نجمات الفن خلال عام 2019 بفساتين وأزياء مختلفة كانت أسعارها متفاوتة وباهضة، خلال مشاركتهن في الفعاليات الفنية والمهرجانات، والبرامج التلفزيونية، وجلسات التصوير.

وكانت الفنانة الإماراتية أحلام أبرز تلك النجمات اللاتي ظهرن بفساتين وأزياء لافتة ومتنوعة فاجأت بها الجمهور، لأنها خسرت الكثير من وزنها، فظهرت بقوام ممشوق، خصوصًا في برنامج "ذا فويس" الذي كانت آخر حلقاته قبل أيام قليلة.

كما خطفت زميلتها في البرنامج الفنانة سميرة سعيد الأضواء أيضًا بالستايل الشبابي الجديد الذي كانت ترتديه، حيث أطلت النجمة المغربية في أحد حلقات العروض المباشرة للبرنامج بفستان صُمم بشكل غريب مع وجود نقشة الثعبان، أحدث تفاعلاً واسعًا بين الجمهور.

كما أطلّت الفنانة البالغة من العمر 61 عامًا خلال حلقات "ذا فويس" بأناقة شبابيّة ذات طابع "كاجوال" وعصرية دون أنْ تفقد شيئًا من أنوثتها، وتبين أن من يقف في كواليس إطلالات سميرة سعيد فريق محترف رسم منها شخصيّة شبابيّة عصريّة مكوّن من خبير المظهر سيدريك حداد، ومصفّف الشّعر جو رعد، وخبير المكياج بول كوستانتينيان، جعلوها بإطلالاتها الجديدة أيقونة موضة تلهم النساء في كل الأعمار بحسب ردود الفعل.

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وشاركت النجمة نانسي عجرم خلال العام 2019 بمجموعة من الحفلات أحيتها في مناطق مختلفة من العالم. وقد تألقت خلالها بإطلالات تميّزت بالأناقة وبالطابع العصري، مما رشحها لأن تكون النجمة العربية صاحبة الإطلالة الأكثر عصرية هذا العام.

وشاركت نانسي عجرم باحتفالات العيد العشرين لفندق رويال ميراج في دبي، وقد تألقت للمناسبة بثوب أصفر تميز بخامته المنسدلة وكمّيه الواسعين. وحمل توقيع دار Elie Saab.

كما تألقت النجمة نجوى كرم بإطلالات متنوعة في 2019، خلال الحفلات الغنائية التي أحيتها، وارتدت في إحداها فستانًا وصل سعره لأكثر من 8 آلاف دولار، وأطلت الفنانة إليسا مؤخرًا بفستان من قطعتين من طراز "مونيك لوليه"، أما حذاؤها فقد اختارته النجمة اللبنانية من طراز "جيانفيتو روسي" باللون الأبيض، بلغ سعره 652 دولارًا أمريكيًا.

وفي الفيديو أعلاه نعرض لكم عدد من النجمات، وهنّ: ياسمين صبري، درة، كارول سماحة، سيرين عبد النور، رانيا يوسف، دنيا سمير غانم، وغيرهن، اللاتي ظهرن بإطلالات متنوعة وكذلك ثمن الفساتين التي ارتدينها في 2019 بحسب المواقع المتخصصة في أسعار الأزياء والماركات.