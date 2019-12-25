تعرف على أكثر استايلات الجينز انتشارًا لهذا الموسم من بينها الكلاسيك والممزق

لا يمكن العثور على الجينز المثالي، ولكن لحسن الحظ هناك خيارات أكثر من أي وقت مضي اعتمادًا على القص والملاءمة والطول والغسيل الذي تفضله، هنا آتينا لكِ من الأفضل في كل الأناقة والظلال والارتفاع التي ستساعدك، في العثور على بنطال الجينز المفضل الجديد، لا يوجد شعور أعظم حقًا من ارتداء الدنيم الذي يبدو أنه صنع خصيصًا لكِ.

بنطال جينز عتيق

سيصبح هذا الجينز الفاتحاً، رائعاً لهذا الموسم بفضل مظهره العتيق.

جينز سكيني بنمط ممزق

يمنحك الدنيم ذو الفتحات الموجودة في فتحات الساق مزيدًا من التهوية في الأشهر الأكثر دفئًا، كما أنها تميل بدرجة كافية لارتدائها ليلًا، كما لخص أحد المعلقين ، فإنهم "مرتاحون فقط للخصر العالي المناسب للحفاظ على كل شيء سلسًا دون التقييد الشديد".

جينز بخصر مرتفع

سيكون هذا البنطال مميزاً، مع الكعب الذي سيعطيكي مظهر أحترافي أكثر.

جينز بساق واسعة

هذا الجينز الرائع سيكون مناسباً لجميع الأوقات، حيث يمكنك أرتدائة مع تيشرت وحذاء رياضي أو بلوزة رقيقة وصندل صيفي.

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جينز البحار

هذا الجينز يتميز بأنه متعدد الأستخدامات سواء قررتي أن ترتدية مع صندل صيفي أو حذاء عسكري.

جينز بقصة مستقيمة

سيعطيكي هذا النوع من الجينز شكل كلاسيكي رائع ورقيق.

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