الامارات | نجمة شهيرة في الـ 61 من العمر ستتزوج هذا الشاب

شكرا لقرائتكم خبر عن نجمة شهيرة في الـ 61 من العمر ستتزوج هذا الشاب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة ميرور البريطانية غن أن النجمة العالمية مادونا (61 عاماً) قررت الزواج من احد الراقصين في فرقتها، والذي تكبره بـ 36 عاماً. ونقلت الصيحفة عن عائلة الراقص مالك ويليامز ( 25 عاماً) أن مادونا والراقص الشاب على وفاق تام. وأشارت أم الراقص مالك وعمرها (59 عاماً) أن مادونا التقتها، وأطلعتها على كل التفاصيل. وأوضحت أن مادونا تهتم بابنها وتحبه كثيراً، واصفة مالك بأنه ذكي وموهوب للغاية. ولفتت إلى أن العائلة من حيث المبدأ ليس لديها أي اعتراض على هذا الزواج رغم فارق السن الكبير. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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