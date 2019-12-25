الامارات | احتفالاً بمهرجان التسوق.. هذه مواقع عروض الألعاب النارية في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالاً بمهرجان التسوق.. هذه مواقع عروض الألعاب النارية في دبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وسط أجواء احتفالية خاصة، تنطلق مساء غدٍ الخميس الدورة الـ25 لمهرجان دبي للتسوّق، والتي تستمر فعالياتها وعروضها الترويجية الخاصة بالعلامات التجارية والجوائز لـ38 يوماً حتى الأول من فبراير المقبل.
وستزيّن عروض الألعاب النارية سماء دبي غداً، في تمام الساعة التاسعة مساءً في خمسة مواقع، وهي «ذا بييتش»، و«السيف»، و«لامير»، و«دبي فستيفال سيتي مول»، و«خور دبي».
بينما ستنطلق عروض الألعاب النارية الجمعة في «برواز دبي» (7:30 مساءً)، وفي «ذا بييتش» الساعة 8:30 مساءً، وفي «السيف» (10:30 مساءً)، وعند الساعة الـ 10:30 مساء السبت، ستنطلق عروض الألعاب النارية من «السيف».
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