شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بمجموعة من الصور التي ظهرت فيها مع شقيقها. وأثارت تلك الصور جدل كبير بين متابعيها، خاصة أنه يعتبر ظهورا نادرا لشقيقها البعيد عن الأضواء، بالإضافة إلى ارتداؤه الكثير من الإكسسوارات النسائية، على رأسها وضعه "مانيكير"، وخواتم ماسية في عدد من أصابعه، فضلا عن السلسلة والانسيال العريضة. Advertisements وكتبت منة فضالي في تعليقها على الصور التي نشرتها، "مر وقت طويل أخي الجميل، بجد أنا سعيدة جدا لرؤيتك بحبك يا روحي". الصور لاقت تفاعلا كبيرا بين جمهور منة فضالي عبر الإعجابات والتعليقات، "هو إيه اللي في صوابعه ده؟"، و"هو مين ده لمؤاخذة؟"، ويعتبر هذا هو الظهور الأول لشقيقها "مودي"، والذي يعيش في كاليفورنيا بأمريكا.

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كانت هذه تفاصيل خبر بـ"خواتم ومانيكير وسلسلة عريضة".. أحدث ظهور لـ"مودي" شقيق منة فضالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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