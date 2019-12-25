يقي من السرطان.. 4 فوائد لقشر البرتقال واليوسفي

باعتباره من الفاكهة الشتوي وأشهرها، فأنه يعتبر البرتقال أحد أنواع الفاكهة التي يزداد الطلب عليه واستهلاكه في فصل الشتاء، نظرا لفوائده الصحية في محاربة نزلات البرد والإنفلونزا، إلا أنه لا يعلم الكثير أن قشره كذلك له فوائد.

ففي دراسة أجرتها الأستاذة المساعدة في علوم الأغذية والتغذية البشرية في معهد علوم الغذاء والزراعة التابع لجامعة فلوريدا، يو وانج، حول دور قشرة البرتقال في مكافحة الامراض، توصلت إلى دور مهم للقشرة في منع تكون البطانات الدهنية في الطبقة الداخلية من الشرايين، من خلال تحسين عمل الأمعاء.

ومن الفوائد الصحية لقشرة البرتقال مايلي، حسب وكالة "سبوتنيك".

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الوقاية من السرطان

وجد الباحثون أن قشور الحمضيات، بما فيها البرتقال، فعالة، في العموم، في منع الأنشطة السرطانية في الجسم.

تعزيز صحة البشرة

تحتوي قشرة البرتقال على كميات كبيرة من فيتامين "E" ومضادات للأكسدة، والتي تساعد في الوقاية من من ظهور البقع وتجاعيد التقدم في العمر، إضافة لإحتوائها فيتامين "C"، الذي يقلل من ظهور علامات يسببها العجز المبكر.

تقي من تصلب الشرايين

فحسب دراسة "وانج"، إن مستخلص قشر البرتقال يمكنه تعديل الميكروبات الموجودة في الأمعاء ويقي من تصلب الشرايين، وهو مرض في القلب تبطن فيه الرواسب الدهنية الجدار الداخلي للشرايين.

فقشر البرتقال يحتوي على مكونات تساهم في إنتاج مركب "ثلاثي ميثيل أمين"، الذي يؤخر حصول تصلب في الشرايين.

مضاد للحساسية

حيث تحتوي القشرة على مركبات فعالة تؤثر على الجهاز المناعي، كما وتقوم بمنع إطلاق مايعرف بالهيستامين، الذي يسبب ردود أفعال الحساسية.