محمد الشرنوبي ينشر أول صور مع راندا رياض بعد الخطوبة: ربنا يخليكي ليا

حرص الفنان محمد الشرنوبي، على مشاركة جمهوره بأول صور له مع خطيبته راندا رياض، عقب الخطبة عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكان ذلك احتفالًا بالكريسماس، وكتب عبر حسابه: "ربنا يخليكي ليا"، بينما نشرت راندا رياض الصور نفسها وعلقت: "كل ما أحتاجه من الكريسماس هو أنت".

خطوبة الشرنوبي وراندا رياض

واحتفل الفنان محمد الشرنوبي الأربعاء 11 ديسمبر، بخطبته على راندا رياض، فى أجواء عائلية، بمنزل العروس.

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وشارك الفنان محمد الشرنوبي، متابعيه بصور خطوبته على مديرة أعمال أنغام، راندا رياض، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلق الفنان على الصور موجها رسالة لخطيبته: "مبروك علينا يا حبيبتي .. ربنا يقدرني وأسعدك وأعرف أخليكي على طول مبسوطة.. ربنا يخليكي ليا".

إطلالات العروسين

ارتدى "الشرنوبي" بدلة دون رابطة عُنق، مع قميص أبيض، في حين تألقت العروس بـ "جمبسوت"، "أوف وايت" بأكمام من الشيفون، مفضلة ترك شعرها منسدلا إلى جانب مكياج بسيط.

جدير بالذكر، أن الشرنوبي، ظهر بصحبة الفنانة أنغام، وزوجها، ومديرة أعمالها، في العديد من الاحتفالات والمناسبات الفنية، الأمر الذي أثار التساؤلات حول طبيعة العلاقة التي تربط بين راندا والشرنوبي.

وعلاقة الشرنوبي وراندا لم تتعد مجرد تبادل التهنئة، فمؤخرا هنأ الفنان مديرة أعمال أنغام، بمناسبة عيد ميلادها، عبر خاصية "ستوري" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، حيث نشر صورة لها مُعلقًا: "عيد ميلاد سعيد يا زوزو".