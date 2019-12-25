إليكِ أفكار رائعة للتألق في احتفالات العام الجديد بموديلات متنوعة

نحن على مشارف عام جديد يحتفل به العالم من حولنا على طريقته الخاصة ، لكن السيدات بصفة خاصة تبحث في هذا اليوم عن التألق و كيفية الحصول على إطلالة مميزة عن الجميع ، الأمر يتعلق بكيفية انتقاء الملابس و تنسيقها فهناك العديد من الأزياء الحديثة التي تقدمها دور الأزياء كل يوم و العديد من المحال و المتاجر المتخصصة لتقديم الملابس و الموديلات المتنوعة .

في هذه الفترة من العام يكون الطقس بارد لذلك سوف تحتاجين لارتداء الملابس الثقيلة و أيضاً الفاظ على الأناقة و ارتداء الفستان المناسب لهذه الاحتفالات التي تنتظرينها من عام للآخر ، لذلك سوف نقدم إليكِ أفكار رائعة للتألق في احتفالات العام الجديد و الحصول على أفضل إطلالة مع ارتداء فستان السهرة من خلال إضافة قطع أنيقة من الملابس مثل المعطف أو الجاكيت أو الفراء و لن ننسى الاكسسوارات و الحقيبة و الحذاء فمن خلالهم سوف تكون إطلالتك مكتملة بالإضافة إلى لمسه الجمال من خلال الخطوط الرائعة التي يمكنك الحصول عليها من خلال بعض أنواع الماركات و العلامات المعروفة في عالم مستحضرات التجميل من البودرة و كريم الأساس و أحمر الشفاه و الكحل و الماسكارا حتى انتقاء الحقيبة والحذاء .

إنها إطلالة متكاملة نقترحها عليكِ لتنتقي منها الأنسب و الأقرب إلى قلبك لتكوني متألقة في أجمل السهرات و احتفالات العام الجديد .

شاهدي معنا ألبوم مميز يضم العديد من الإطلالات الراقية التي تجمع بين الملابس المناسبة للسهرات و تنسيقها بشكل يتناسب مع برودة الشتاء خاصة في هذا الوقت من العام الجديد.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

استعيني باكسسوارات والدتك لمواكبة موضة شتاء 2020

تعرفي على أشهر اكسسوارات التسعينات