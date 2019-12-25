طفلة الشمع وسيدة تبيع جنينها.. وقائع انفرد بها "هن" في 2019

ما يعادل 4 ملايين جنيه.. ثمن إطلالات ميلانيا ترامب الرسمية في 2019

أبرزهن مايا دياب وإليسا.. فنانات لفتن الأنظار بأزياء "بدون بطانة" في 2019

بكدمات في وجهها.. زينة تودع 2019: نحمد الله على كل شيء

قتل واغتصاب وبيع.. أبشع جرائم ارتكبت ضد الأطفال في 2019

أيام قليلة ونودع عام 2019، لنستقبل عامنا القادم 2020، حيث استطاع موقع "هن" المتخصص في شؤون المرأة، خلال هذا العام، الإنفرد بالعديد من الوقائع، والموضوعات التي تهم الجنس الناعم، في عديد من المجالات والاهتمامات، فضلًا عن الإنفرادات بمغامرات صحفية للكشف عن وقائع إجرامية كادت أن تعرض حياة الأطفال للخطر.

ويسلط هذا التقرير الضوء على أبرز إنفرادات "هُن" خلال 2019.

مروة" تلقي أطفالها من الدور الرابع أثناء احتراق شقتها: "أحسن ما النار تاكلهم"

قصة مأسوية انفرد بها "هن" لسيدة أقدمت على إلقاء أطفالها من الطابق الرابع، عقب نشوب حريق هائل التهم منزلها، لتقرر إلقاء أطفالها، ثم نفسها للهروب من جحيم التفحُم في النيران.

وحصلنا على مقاطع مصورة للحادث، فضلًا عن صور المنزل والأطفال عقب الحريق.

فيديو.. "مروة" تلقي أطفالها من الدور الرابع أثناء احتراق شقتها: "أحسن ما النار تاكلهم"

أول صور لمنزل "مروة" بعد احتراق شقتها وإلقاء أطفالها الثلاثة من البلكونة

هن يحاور والد "أشواق" التي واجهت مغتصبها

انفرد "هن" بإجراء حوار، مع "حجي"، والد الشابة الإيزيدية أشواق حجي حميد التي وواجهت مغتصبها، الإرهابي بـ "أبو همام".

واجه مغتصب ابنته "مكتوف الأيدي".. والد "أشواق" يتحدث عن مأساة 5 من بناته

أم تعرض جنينها للبيع مقابل 20 ألف جنيه

مغامرة خاضتها صحفية "الوطن" للكشف عن أم عرضت جنينها قبل ولادته، للبيع مقابل مبلغ مالي 20 ألف جنيه.

"مولود للبيع".. سيدة تعرض بيع جنينها بـ20000 جنيه قبل أن يكتسي باللحم

علياء "طفلة الشمع"

برز موقع "هن" الضوء على قصة الطفلة "علياء" من الفيوم، المعروفة بـ"طفلة الشمع"، التي تُغطيها طبقة سميكة من الشمع تغلف جسدها، كما تواصلت مع والد الطفلة الذي ذكر تفاصيل حالتها، واستجابة الحكومة له.

مرض نادر يحول "علياء" لـ"طفلة شمع".. و"الحكومة" تتكفل بالعلاج

"هن" ينفرد بحوار خاص مع جينيفر جراوت

استطاعت المغنية الأمريكية جينيفر جراوت، إبهار متابعيها، بترتيل وتلاوة آيات من القرآن الكريم، خلال مقطع فيديو مصور شاركته عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستجرام"، ما جعل الرواد يثنون على خشوعها أثناء القراءة على طريقة الشيخ محمد صديق المنشاوي، في مقطع فيديو لا تتجاوز مدته الدقيقتين والـ14 ثانية.

وكشفت المغنية خلال حوارها مع موقع "هن" التابع لجريدة الوطن، عن العديد من أسرار حياتها، قبل وبعد الإسلام خلال حوار خاص.

بعد إسلامها وترتيلها لآية الكرسي.. "الوطن" تحاور المغنية جينيفر جراوت

تصريحات خاصة ومفاجئات في واقعة "طفلي السلم"

بات اسم المطرب الشعبي من أصل الفلسطيني شادي الأمير، متصدرا محركات البحث الاجتماعي، خلال الفترة الأخيرة، بعد تداول صور لأولاده الصُغار على إحدى "سلالم عقار"، وانفرد "هن" بتصريحات من المطرب الشعبي، وطليقته (أم الطفلين)، فضلًا عن كواليس اليوم الأول بدار الرعاية.

Advertisements

من السلم لدار أيتام.. القصة الكاملة لأزمة "طفلي السلم"

كواليس اليوم الأول لـ"طفلي السلم" في دار الرعاية: مسألوش عن أمهم ومبسوطين

انفراد وتغطية لواقعة الطفل "أدم"

انفرد "هن" خلال 2019، بتغطية واقعة الطفل "آدم" الذي فُصل من إحدى حضانات "إمبابة" بسبب صلعه، وسقوط شعره، بسبب علاجاته من ميكروب سبحي، وذلك عقب الحصول على تصريحات خاصة ومصوره من الطفل ووالدته، ومديرة الحضانة.

بعد فصله بسبب مرضه.. الطفل آدم عن الحضانة: "كانوا بيسألوني حالق شعرك ليه وهو بيقع لوحده"

تفاصيل واقعة الطفلة "مريم" ضحية العنف الأسري

انفرد موقع "هُن"، بنشر قصة تعرض الطفلة مريم البدري، صاحبة الـ15 عامًا للعنف النفسي والجسدي من قبل والدها، البدري هاشم مصطفى، الأمر الذي استجابت له خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، لإغاثة الفتاة من العنف.

استجابة لـ"هُن".. نجدة الطفل يتحرك لإنقاذ "مريم" ضحية العنف الأسري

سيدة العظام الزجاجية

برز موقع "هن" قصة السيدة، هبة سني، شابة في عُمر الـ37 عاما، والتي تعاني من مرض العظام الزجاجية، الذي سبب لها تشوهات عديدة بالعظام، وإعاقة حركية، فضلًا عن ضعف عضلاتها بسبب تكرار الجبس الناتج عن الكسور المتكررة، فضلا عن إنها تملك جيد طفلة، وليس شابة.

سيدة العظام الزجاجية.. "هبة" بتتكسر لو اتحركت: ما بقدرش أدخل الحمام

سيدة حادث محطة مصر تتحدث لـ "هُن"

باتت السيدة منى عبدالفتاح، إحدى المصابات في حادث "محطة مصر" والتي تدوالت صورتها حاملة الأكياس قبل تعرضها للحادث على نظاق واسع، حديث المجتمع والإعلام، فور الحادث متسائلين عن مصيرها، الأمر الذي اتبعته "هن" حتي مستشفى "دار الشفاء"، التي تواجدت فيها الضحية حينها، للحديث عن الحادث والاطمئنان على صحتها.

"سيدة المحطة" لـ"الوطن": "نفسي أحج.. وهروح بيتي خلال ساعات"

السيدة التي جاورت الرئيس في حوار مع "الوطن"

عانت من مرض جلدي نادر، أثر على مظهرها وأضعف من حبالها الصوتية، لتصير شابة بوجه عجوز وصوت طفلة، قصة منار سعيد، التي برزتها "هن"، في منتصف العام، قبل أن تستلم دعوة للحضور والمشاركة في فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة.

وروت العشرينية لـ"الوطن"، الكواليس قائلة: "ماكنتش مصدقة نفسي، وحسيت إني طايرة من الفرحة، خصوصا لما عرفت إن الريس بنفسه طلبني أقعد جنبه في الجلسة، فضلًا عن إخباري بتحضير كلمة لإلقائها على الحضور حينها".

الشابة المجاورة للسيسي بمؤتمر الشباب لـ"الوطن": "الريس بنفسه اللي اختارني أقعد جنبه"

مستشارة الرئيس الفلسطيني تتحدث ل"الوطن" عن قضية "إسراء غريب"

ظلت قضية مقتل الفلسطينية، إسراء غريب محط اهتمام الإعلام العربي والمصري، بسبب الغموض حول مقتلها، وتورط الأهل في الأمر، ومن جانبه تواصل "هن" مع فريال سالم، مستشارة رئيس الجمهورية الفلسطيني محمود عباس، والتي أكدت إنه توجد العديد من الروايات حول مقتل "إسراء".

مستشارة الرئيس الفلسطيني لـ"الوطن": قضية إسراء غريب غير مكتملة.. وسنتحرك اليوم

الصحفيين تستجيب لـ"الوطن" في استغاثة زوجة حسين قدري

في لافتة إنسانية، أكدت عصمت كاظم زوجة الكاتب الصحفي والروائي حسين قدري عن امتنانها، لسرعة تواصل نقابة الصحفيين معها، لمساعدتها في إتمام إجراءات دفن، زوجها، في العاصمة البريطانية لندن.

وجاء ذلك عقب نشر استغاثها في موقع "هن" بجريدة الوطن، حيث كانت الزوجة أوضحت خلال حديثها عقب الوفاة، إنها بحاجة للمساعدة، قائلة: "معرفش حاجة في إنجلترا".

زوجة حسين قدري لـ"الوطن": دفن جثمانه في لندن غدا

تغطية حادث طفل البلكونة

باتت القضية المعروفة إعلاميًا، بـ"طفل البلكونة" محط اهتمام الكثير، في مقتبل 2019، عقب انتشار مقطع فيديو لأم نعرض طفلها للخطر، وتجعله يتسلق "البلكونة" من الخارج، للدخول إلى الشقة، بسبب فقدانهم المفتاح.

وتابع "هن" تفاصيل الواقعة حينها، وانفردت بصور خاصة داخل منزل الأم وأسرتها، فضلًا عن تصريحات زوجها.

بالصور «الوطن» داخل منزل «طفل البلكونة».. «سجادة ومخدة وصورة على الحيطة»

والد «طفل البلكونة» لـ«الوطن»: «معرفتش تجيب نجار علشان معهاش غير 10 جنيه»