غنية بالمعادن.. تعرف على فوائد الكمثرى

من بين أنواع الفاكهة المختلفة تتميز ثمرة الكمثرى بغناها بالمياه وعدد من المعادن كالكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، بالإضافة لفيتامينات (C وB وA وE)، ومضادات الأكسدة (الفلافونويدات والأحماض الفينولية)، وكذلك الألياف.

وحسب موقع journaldesfemmes الفرنسي، فأن قوائد الكمثري تتعدد وتتنوع، لتشمل فوائدها للمرأة الحامل خلال أشهر حملها الأولى، ومن فوائدها..

1- نتيجة لاحتوائها على الألياف والماء، فأنها تحسين الهضم وحركة الأمعاء والتقليل من مشاكل الإمساك.

2- تعتبر من الفواكه الهامة للمرأة الحامل في أشهرها الأولى، بسبب احتوائها على الكثير من الفيتامينات والمعادن الأساسية التي تحتاجها الحامل.

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فهي غنية بفيتامين "ج"، وبما أن الحامل تحتاج للكثير من فيتامين "ج"، فيكفي أن تتناول المرأة الحامل ثمرتَي كمثرى يوميا للحصول على النسبة اللازمة.

3- تعتبر هذه الثمرة من أكثر أنواع الفاكهة غنى بالألياف، الأمر الذي يساهم في المحافظة على صحة القلب والأوعية الدموية.

4- كما أن مضادات الأكسدة الموجودة بها تساعد على تعزيز تجديد الخلايا ومنع آثار شيخوخة الجلد.

5- يساهم وجود الفوسفور والكالسيوم والمغنيسيوم في الثمرة، في الحفاظ على صحة العظام والأسنان، بالإضافة إلى تقوية جهاز المناعة.