منها الريحان وعصير الليمون..علاجات طبيعية تساعد على تفتيت حصوات الكلى

تساعد بعض العلاجات الطبيعية على علاج حصوات الكلى، ومن ضمن اعراضها الشعور بألم شديد في الظهر، الشعور بألم عند التبول، ارتفاع درجة حرارة جسم المريض والإحساس بالقشعريرة، ومن العلاجات الطبيعية لحصى الكلى، منها كما ذكرها موقع "health line".
الريحان
يحتوي الريحان على حمض الأزتيك الذي يساعد على تفتيت الحصوة، ويضع صعوبات أمام تشكلها من جديد.
عصير الجرجير
غني بمضادات الأكسدة التي تزيد إنتاج البول، ويساعد على خروج الحصوة بسهولة.
عصير الليمون
وكذلك البرتقال مصدر غني بحمض الستريك الذي يفتت الكالسيوم، ما يساعد على تفتيت الحصوة.
زيت الزيتون
من العناصر التي تسهل خروج الحصوة.
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