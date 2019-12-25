اكتشفي أبرز أنماط الحقائب التي سترينها في كل مكان عام 2020

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مع قرب استقبال العام الجديد، حان الوقت لتحديث خزانة اكسسواراتك، ولحسن الحظ فإن تشكيلة أنماط حقائب اليد لعام 2020 ليست مخيبة للآمال، حيث شهدت مدرجات ربيع وصيف 2020 ظهور العديد من الأنماط الجديدة التي تلائم مختلف الأذواق من حقائب السلينغ الضخمة إلى الحقائب اللامعة من وحي السبعينات، وقد تم تصميم مختلف حقائب اليد لتكون متعددة الاستخدامات وبأحجام عملية، فما هي الأنماط التي يجب عليكِ اقتناؤها في العام المقبل؟

حقائب السلينغز الواسعة

تعدّ من أبرز أنماط الحقائب التي ظهرت على العديد من المدرجات من بوتيغا فينيتا ونانوشكا إلى سايس مرجان، وتتميز حقائب السلينغز بحجمها الكبير وبأحزمة طويلة، ويمكنك ارتداؤها على الكتف أو بنمط الكروسبودي، وقد حوّل المصمّون الحقيبة الكاجوال إلى حقيبة راقية باستخدام أقمشة فاخرة كجلد التمساح الصناعي.

حقائب المشبك البارز

شهدت مدرجات ربيع وصيف 2020 ظهور صيحة الحقائب ذات المشبك الضخم والبارز، من مايكل كورس إلى بروينزا سكولر، ركز المصممون على تحسين المشبك وتضخيمه ليصبح محطّ الأنظار خصوصًا في نمط الحقيبة ذات المقبض العلوي.

حقائب بالأربطة

شهدت المدرجات عودة صيحة حقائب الأربطة سواء في شكل حقائب الأكياس، أو حقائب الظهر، أو حتى حقائب الدلو. تأتي حقيبة الرباط في جميع الأشكال والأنسجة والطبعات والأحجام خلال عام 2020، وفي الكثير من الخيارات الأنيقة الملائمة لليل والنهار.

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الحقائب المنسوجة المصنوعة من مواد طبيعية

شوهدت على العديد من المدرجات حقائب السلة والكتف مصنوعة من مواد طبيعية من الخوص والرافيه والقشّ وغيرها من الألياف الطبيعية، في مختلف الصور الظلية الأنيقة العصرية، مما أضفى جرعة من الأناقة على الحقيبة البوهيمية.

الحقائب الميتاليكية اللامعة

أضيفي لمسة من البريق والإثارة على إطلالاتكِ بمزيج الجبنز والتيشرت في عام 2020، باقتناء حقيبة ميتاليكية أنيقة لامعة من توقيع أشهر العلامات التجارية، أمثال براندون ماكسويل ومريم نصير زادة وباكو رابان وغيرها.

حقائب التوت XL

شهدت سنة 2019 انتشار صيحات حقائب اليد المصغرة، غير أن الأمر مختلف تمامًا في سنة 2020، حيث ستشهد ساحة الموضة عودة حقائب التوت الضخمة جدًا، والتي رصدناها على مدرجات معظم العلامات التجارية تقريبًا، وهي مثالية لأي امرأة لا تريد أبدًا مغادرة المنزل دون حذاء إضافي أو مجلات أو أحمر الشفاه أو كمبيوتر محمول.