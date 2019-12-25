8 أساسيات مستوحاة من خزانة أزياء أشهر الشخصيات في عالم الموضة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - معظم الأشخاص يملكون اسلوبا محددًا عندما يتعلق الأمر بالأزياء، نفس الأمر ينطبق على أشهر الشخصيات في صناعة الموضة، من مصممين أمثال كارل لاغرفيلد وكارولينا هيريرا، إلى جانب المحررين البارزين أمثال آنا وينتور وإيمانويل ألت وإدوارد إينينفول، والذين غالبًا ما يرتدون إصدارات مختلفة من زي شخصي محدد بسيط وغير معقد.

فيما يلي اكتشفي معنا أبرز القطع الأساسية التي لا تخلو منها خزانات أشهر الشخصيات في عالم الموضة:

القميص الأبيض ذو الأزرار

قبل تقاعدها من علامتها التجارية التي تحمل اسمها في عام 2018 ، غالبًا ما تسير المصممة كارولينا هيريرا في ختام عروضها لتحية الضيوف مرتدية قميصًا أبيض كلاسيكيًا بأزرار أمامية وعادة ما تنسقها مع تنورة كلاسيكية بقصة الـ A-line، وقد أصبح هذا المزيج من القطع توقيعها الشخصي.

بنطلون سكيني جينز أسود

لا يمكننا أن نتحدث عن أسلوب شخصي محدد، دون أن نتحدث عن المصمم الراحل كارل لاغرفيلد، والذي لم يغير أبدًا زيه الرسمي المكون عادة من سترة بلايزر وزوج من بنطلون الجينز الأسود الضيق وبوت الكاحل من جلد الغزال، وطبعًا إكسسواراته الأيقونية، مثل ربطة العنق الطويلة السوداء وزوج من القفازات الجلدية وزوج من النظارات الشمسية السوداء.

صندل النيود

تشتهر عرّابة الموضة و رئيسة تحرير مجلة فوغ آنا وينتور بعشقها الكبير لأحذية صنادل مانولو بلانيك ذات الأربطة بظلال النيود، والتي ترتديها عادة مع فساتين ميدي مطبعة.

أحذية نايكي

بعد تعاونه الشهير والناجح مع العلامة الرياضية العملاقة نايكي Off-White x Nike""، وقَع المصمم فيرجيل أبلوه في حب أحذية نايكي الرياضية، والتي أصبحت بدورها لا تغيب عن إطلالاته.

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قميص التيشيرت الأبيض

تعدّ إيمانويل ألت، رئيسة تحرير مجلة فوغ باريس، من أكثر النساء أناقة في عالم الموضة دون الحاجة إلى بذل أي مجهود، وغالبًا ما يتألف لباسها الرسمي البسيط من قميص تيشرت أبيض، سترة بليزر كبيرة الحجم، بنطلون جينز، وأحذية بوت الكاحل.

الأحذية الرياضية البيضاء

تشتهر جريس كودينجتون، إحدى محررات مجلة American Vogue المحببة، بإبداع مقالات افتتاحية خيالية وأكثر من رائعة، لكن IRL تفضل قطعًا أقل جودة مثل سراويل سوداء وأحذية رياضية كلاسيكية بيضاء.

البدلة الرسمية

أما رئيس تحرير مجلة فوغ في نسختها البريطانية، إدوارد إنينفول، فغالبًا ما يفضل ارتداء البدلات الرسمية الحريرية الأنيقة مع زوج من أحذية الأكسفورد الأنيقة.

قميص تيشرت فضفاض

يشبه أسلوب ألكساندر وانغ الشخصي الهوية الإبداعية لعلامته التجارية التي تحمل اسمه، حيث غالبًا ما يفضل ارتداء قميص تيشيرت فضفاض، مع بنطلون جينز للحصول على مظهر مريح.