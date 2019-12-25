فستان البليزر ينتشر بقوة على منصات عروض الأزياء العالمية

من صيحات الموضة الرائجة لهذا الموسم كانت موضة فستان البليزر التي انتشرت بقوة على منصات عروض الأزياء العالمية وضمن أحدث المجموعات، وقد شاهدنا منها العديد من التصاميم المميزة التي جمعت بين الأناقة والعصرية وقد تنوعت من ناحية ألوانها وأقمشتها والمواد المصنوعة منها أيضاً وشاهدنا عدد كبير من النجمات العربيات وقد اعتمدت فستان البليزر لمختلف المناسبات، وفي حال أحببت هذه الصيحة استوحي بعض الأفكار لمختلف مناسباتك.

فساتين بليزر موضة هذا الموسم:

تنوعت فساتين البليزر التي شاهدناها ضمن مجموعات هذا الموسم حيث منها الموديلات الرسمية المصنوعة من أقمشة فاخرة مثل المخمل والحرير والأقمشة المطرزة بالترتر البراق والتي شاهدناها لدى كل من فيرساتشي Versace، بالمان Balmain، بلازيه ميلانو Blaze Milano، وكارولنا هيريرا Carolina Herrera، وبالمقابل أيضاً شاهدنا التصاميم الكاجوال المصنوعة من أقمشة قطنية بنقشات الكارو وبقصات واسعة لدى كل من تيبي Tibi، بالنسياغا Balenciaga، فيرونيكا بيرد Veronica Beard وغيرهم.

نجمات عربيات تألقن في فستان البليزر:

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كثيرات من النجمات اعتمدن موضة جاكيت البليزر لمختلف المناسبات الكاجوال والرسمية ونذكر منهن ياسمين صبري التي اختارته طويل باللون الأسود، ودرة زروق التي اعتمدته بنقشة الكارو مع جزمة عالية، وهبة نور التي اختارته من قماش التويد مع حذاء كعب عال، ودانييلا رحمة التي اختارته على باللون الأحمر، واليسا التي اعتمدته بقماش رسمي براق.

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