خلال السفر.. 7 نصائح لتخزين الأغراض الثقيلة في السيارة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يستعد البعض للسفر للاحتفال بعيد الميلاد "الكريسماس"، لكن تواجه مشكلة حول تخزين الأغراض الثقيلة في السيارة، لذا يقدم لكم "الخليج 365" خلال السطور التالية أهم النصائح، وفق ما ذكرت الهيئة الألمانية للفحص الفني.

1- تخزين الأغراض الثقيلة والحقائب الكبيرة أسفل صندوق الأمتعة بالسيارة، ومن الأفضل أن يتم وضعها خلف مسند ظهر المقعد الخلفي مباشرة.

2- بعد ذلك يتم وضع الأغراض الخفيفة على الأغراض الثقيلة.

3- ضرورة تغطية الأمتعة بشبكة أو ربطها بأحزمة إذا تجاوز ارتفاعها مسند ظهر المقعد الخلفي.

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4- بالنسبة للسيارات الكومبي فإنه يجب تغطية الأمتعة بشبكة أو غطاء مع ربطها بأحزمة تأمين، وغالبا ما تكون حلقات ربط لذلك في أرضية حيز الحمولة.

5- من الأفضل أن يتم تخزين ألواح التزلج على الجليد في حيز الأقدام خلف المقاعد الأمامية، إذا كانت المقاعد الخلفية خالية، وهناك بعض السيارات توفر فتحة في صندوق الأمتعة لتحميل الأشياء الطويلة، حيث يتم تثبيت ألواح التزلج والزلاجات بواسطة حقائب التزلج.

6- يوفر صندوق السقف مساخة تخزين إضافية في السيارة، وهنا يتعين على أصحاب السيارات تأمين الأمتعة بواسطة أربطة.

7- يجب التحقق من إحكام ربط صندوق السقف بعد قيادة السيارة لمسافة 50 كلم، وإحكام ربطه مرة أخرى إذا لزم الأمر.