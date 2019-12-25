دراسة: قضاء الكريسماس مع الأصهار يؤثر سلبيا على الصحة العقلية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

ذكرت دراسة جديدة أن قضاء عيد الميلاد "الكريسماس" مع الأصهار بدلا من عائلتك يمكن أن يكون عامل خطر للإصابة بالاكتئاب والضغط النفسي.

وأوضحت الدراسة التي أجريت في جامعة أمستردام ونشرتها دورية "هيومان ميكروبيوم" أنه تم أخذ عينات من المشتركين الذين جرى تقسيمهم إلى مجموعتين . المجموعة الأولى تشمل أولئك الذين قضوا الكريسماس مع أسرهم والمجموعة الثانية تشمل الأشخاص الذين أمضوه مع الأصهار.

وتبين أن العينات ما بعد الكريسماس اختلفت بشدة بين المجموعتين في سبعة أنواع من البكتيريا. وكان مستوى بكتيريا رومينوكوكوس، خصوصا، أقل بين مجموعة الأشخاص الذين قضوا الكريسماس مع الأصهار. وتعتبر هذه البكتيريا مهمة في التأثير على مستويات الضغط النفسي والاكتئاب.

وقالت نيكولين دي كليرك المشرفة على الدراسة: "الاختلاف الذي وجدناه جدير بالملاحظة. لقد رأينا تراجعا في مستوى بكتيريا رومينوكوكوس في الأمعاء بين هؤلاء الذين كانوا مع الأصهار. ونعتقد أن هذا النوع من البكتيريا يحمي من الإصابة بالاكتئاب. ونرى مستويات من البكتريا في أمعاء الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب أقل من هؤلاء الذين لا يعانون منه". وأضافت دي كليرك أن الدراسة مازالت بحاجة لمزيد من البحث.