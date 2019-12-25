قفاطين مغربية فخمة لسهرة رأس السنة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 ديسمبر 2019 10:43 صباحاً - أكثر ما يخطر على بال الصبايا هذه الفترة هو البحث عن اطلالة رأس السنة، ويمكنكِ بكل بساطة التفكير في قطعة فخمة كـالقفاطين المغربية، لاطلالة مميزة وأنيقة بحفلات نهاية العام.

واخترنا لكِ مجموعة من قفاطين مغربية فخمة لسهرة راس السنة من وحي النجمات وأشهر الماركات، وإليكِ التفاصيل...

القفطان الجمبسوت لاطلالة غير تقليدية من النجمة سميرة سعيد

القفطان الجمبسوت لاطلالة غير تقليدية من النجمة سميرة سعيد



اعتمدت النجمة سميرة سعيد القفطان المغربي لاطلالة غاية في الأناقة، ولكن بلمسة غير تقليدية باختيار التصميم الجمبسوت، مع لونه الأخضر المميز والذي يناسب بقوة احتفالات نهاية العام.

هذا الموديل مناسب بقوة لقصيرات القامة، وكذلك الصبايا صاحبات الوزن المتوسط، مع البنطلون الواسع الذي يمنحكِ طولًا ورشاقة، بالإضافة إلى حزام الخصر الذهبي.

كما أعجبنا موديل الكاب للقفطان، والذي يمنحكِ اطلالة محتشمة ومريحة.

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القفطان المخملي باللون الكريمي مع لمسة الفيلفت

القفطان المخملي باللون الكريمي مع لمسة الفيلفت





الفيلفت من الخامات الشتوية الفخمة، جربيها مع هذا الموديل للقفطان من qaftan official، بخاصة مع درجة الكريمي الأوف وايت، إحدى الدرجات المخملية التي تناسب أجواء حفلات الكريسماس.

القفطان طويل ومريح، مناسب للمتلئات مع حزام الخصر العريض، وكذلك مزركش برسومات هندسية تناسب الصبيّة قصيرة القامة.



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القفطان باللون البنفسجي وتطريزات ذهبية على طريقة هند صبري

القفطان باللون البنفسجي وتطريزات ذهبية على طريقة هند صبري





بالفترة الأخيرة ألهمتنا النجمة هند صبري بأكثر من موديل مميز للقفاطين، كهذا التصميم باللون البنفسجي الداكن مع قماش القطيفة الفخم، مناسب للشتاء بقوة، وكذلك يمكنك اعتماده بكل ثقة مع حفلات الكريسماس.

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القفطان الأبيض الواسع مع التطريزات

القفطان الأبيض الواسع مع التطريزات





أعجبنا هذا الموديل للقفطان الذي يشبه تصميم الفستان من caftan sofia، مع خامة الشيفون لموديل واسع ومريح، وتطريزات الورود البسيطة بالخيوط الذهبية، أنيق ومناسب للصبيّة صاحبة الذوق المخملي الرقيق.



بهذا الألبوم إليكِ مجموعة من قفاطين مغربية فخمة لسهرة رأس السنة.

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